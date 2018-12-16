5 главных героев ЦСКА в 2018 году

Это был тяжёлый год для «армейцев», перестроечный. Но завершили они его блестяще.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Не дай вам бог жить в эпоху перемен», — так или примерно так говорил великий мыслитель Конфуций. Понятно, что в масштабах истории перестройка внутри отдельно взятой футбольной команды – миг, крохотный эпизод. Но для болельщиков это всегда потрясение той или иной силы, повод для переживаний и сомнений.

За то, что ЦСКА период реновации пережил относительно быстро и внешне безболезненно, и РПЛ не лишилась одного из фаворитов, надо сказать спасибо всем службам клуба. Спортивному департаменту – за качественную селекцию, менеджменту – за убедительность в переговорах, президенту – за утверждение и оплату необходимых трансферов. Игрокам – за старание и восприимчивость к требованиям. Но главная заслуга в том, что заново собранный механизм заработал практически сразу и без серьёзных сбоев, принадлежит тренеру.



Виктору Гончаренко удалось почти невозможное – заменить вроде бы незаменимых Березуцких, Игнашевича, Вернблума без существенной потери в качестве, удержать самую молодую команду чемпионата России в числе претендентов на национальное золото и дважды удивить Европу.



Возможно, с точки зрения зрелости, сбалансированности игры ЦСКА и совершил поначалу небольшой шажок назад, но с точки зрения перспективы – сделал два шага вперёд. С Гончаренко команда изжила в себе страх легендарных арен и громких имён, подкашивавший ноги футболистов прежде. Уверенность главного передалась коллективу. И за это ощущение болельщики должны быть признательны «Михалычу» не меньше, чем за достойные результаты.

Вы вошли в историю, парни! И чёрт с ней, с Лигой Европы 0:3 на «Бернабеу» — вы могли себе такое представить?!

С уходом на «пенсию» трёх богатырей красно-синей защиты на Акинфеева легла дополнительная ответственность – за интеграцию молодёжи в коллектив, за атмосферу в раздевалке. Тренер тренером, но на поле за старшего капитан. От его спокойствия зависит настрой всей команды. Во втором полугодии переходного 2018-го Игорь с этой миссией отлично справился. Да, и со своими прямыми игровыми обязанностями – тоже.

Понятно, что глубже всего в памяти болельщиков отпечатался решающий пенальти против Испании на «мире». Смешно и нелепо называть этот сейв единственным свершением Акинфеева за год. Тем, кто так считает, напомню «сухари» против «Реала» (в количестве двух штук), «Зенита», «Ростова», «Ахмата», «Динамо»… Не потащи Игорь несколько «дохлых» мячей в Мадриде, возможно, и этой виктории не случилось бы: не то что крупной – никакой. Год без гостевых поражений в РПЛ – это тоже в известной степени его заслуга. На высокой ноте уйдя из сборной, он продолжает держать марку в родном клубе. А ведь ему только 32 – ещё играть и играть.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

К натурализованным иностранцам в российском футболе неоднозначное отношение. Часто – неодобрительное, порой откровенно враждебное. Но этого парня из Сан-Каэтану, кажется, полюбили все и сразу. Марио подкупил не красивыми словами – он от природы человек не слишком разговорчивый и даже в 28 всё ещё достаточно скромный, если не сказать – застенчивый. Фернандес покорил отношением к делу, и в этом он тоже не типичный сын бразильского народа. В плане игроцкой отваги, готовности к самопожертвованию Марио многим русским коллегам даст фору. А поскольку он и по уровню мастерства большинство конкурентов превосходит, перед Черчесовым и вопроса такого не стояло: брать или не брать Фернандеса на ЧМ-2018? Паспорт есть? Поехали.

Даже удивительно, как ЦСКА столько лет удаётся сохранять у себя мастера такого класса – спрос на него наверняка устойчивый. Возможно, дело в том числе в характере Марио. Он настолько сроднился с командой, со страной, что никуда не рвётся. Фернандес искренне ценит тёплое к себе отношение и отвечает людям взаимностью.

В квалификации Влашича сомнений изначально не было – вопросы вызывала мотивация. Перед глазами стоял пример другого хорвата из АПЛ, без особого энтузиазма воспринявшего командировку в «Спартак» и соответственно за него игравшего. В отличие от Пашалича, Влашич явился в Россию не отбывать номер, считая дни до окончания аренды. Три титула игрока месяца в ЦСКА говорят сами за себя.

Влашич: Пашалич говорил мне: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» Лидер ЦСКА – про депрессивную Махачкалу, сравнения со Спанч Бобом и том, как Каррера разочаровал Пашалича.

В лице хорватского полузащитника Гончаренко обрёл равноценную замену Головину, а чемпионат России – новую яркую звезду. Последнее время мы таких чаще провожаем, чем встречаем.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Ещё одно олицетворение нового, молодого-задорного ЦСКА. Коренного москвича и воспитанника клуба видеть в числе заводил команды красно-синей семье особенно приятно. Но дело не только и не столько в происхождении. Чалов правильно реагирует на тренерские претензии и реально прогрессирует. Просидев концовку прошлого года в глухом запасе, Фёдор крепко ухватился за свой шанс весной. Как результат – 18 мячей за год и статус лучшего бомбардира клуба и чемпионата.

«Я стал серьёзнее относиться к футболу». Секрет преображения Фёдора Чалова Лучший бомбардир РПЛ – о запасе «молодёжки», новом ЦСКА и обновлённом себе.

Голами «Арсеналу» и «Реалу» форвард опроверг стереотип о себе как о «бомбардире для внутреннего пользования». Выступлением осенью показал, насколько прибавил в тактической гибкости и понимании игры. Для выхода на следующий уровень – национальной сборной – «армейцу» нужно научиться лучше управлять своими эмоциями. Иной раз, в силу возраста, нападающему сложно унять волнение, а современная аппаратура такие вещи чутко фиксирует. Отчасти из-за этого в заключительных матчах года Черчесов предпочитал Фёдору более старших и «твердокожих» Ари и Заболотного. Завоевание места в сборной должно стать для Чалова одной из приоритетных задач на 2019 год.