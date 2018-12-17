Головина, похоже, всё достало. Он сорвался и получил прямую красную

Для «Лиона» и «Монако» групповой этап Лиги чемпионов завершился по-разному. «Ткачи» в среду сыграли вничью в Киеве с «Шахтёром» и заработали путёвку в 1/8 финала, а команда Александра Головина днём ранее потерпела пятое поражение, уступив на своём поле «Боруссии», и завершила еврокубковый сезон.

Анри занят не своим делом. Ему пока рано тренировать даже «Монако» У Тьерри всё очень плохо.

Тьерри Анри даже не скрывал, что игра чемпионата Франции для него важнее, чем возможность хоть как-то поправить имидж в Европе и заработать в ЛЧ. «Мы пошли на ротацию состава, так как впереди у нас матч с “Лионом”, – признался главный тренер монегасков. Среди прочих отдых перед визитом на «Стад де Люмьер» получил Головин, который пропустил три тренировочных дня по причине болезни. К слову, из-за напряжённой ситуации во Франции матч «Лион» – «Монако» перенесли на восемь часов, чтобы полиции было проще распределять нагрузку.

Первое наблюдение в игре – тактическая схема «Монако». Официальный «твиттер» монегасков нарисовал перед матчем расстановку 4-2-3-1. Вот как это выглядело:

На самом деле Анри подготовил против команды Бруно Женезио, играющей с тремя центральными защитниками, похожую систему 5-3-2. Трио Глик – Жемерсон – Бадьяшиль получило двух помощников, закрывавших бровки – Андреа Раджи (справа) и Бенджамина Хенрихса (слева). Но у «Монако» в этом сезоне количество игроков в какой-либо линии не переходит в качество. Уже на 6-й минуте «ткачи» вскрыли дырявую оборону монегасков через фланг Хенрихса, реализовав первый же голевой момент. Гости запаниковали, когда можно было спокойно нейтрализовать угрозу. Форвард «Лиона» Бертран Траоре делал передачу в ту зону, где отсутствовали его партнёры, а недавний претендент на «Трофей Копа» (награду лучшему молодому футболисту года) хавбек Уссем Ауа добил в сетку мяч, отбитый голкипером Диего Бенальо.

Головин действовал в роли второго форварда – поддерживал впереди Радамеля Фалькао. У игрока сборной России было мало острых ходов, прежде всего из-за того, что в «Монако» никто не понимает, что делать с мячом. В первом тайме гости всего дважды пробили по воротам, однако не попали в створ. Один из этих ударов нанёс на 25-й минуте бывший «армеец» – мяч заблокировал защитник. Первый подход к штрафной соперника монегаски тоже организовали благодаря Головину: он в непростой ситуации сохранил мяч и развернул атаку умным пасом в центре поля.

В целом же «Лиону» игра давалась легко, поэтому счёт 2:0 к перерыву выглядел закономерным результатом. Второй гол хозяев – это классная атака с проникающей передачей от Джейсона Денайера и мини-шедевром в исполнении автора голевого паса Кенни Тете. Вот только будь на месте Бенуа Бадьяшиля и Жемерсона более толковые защитники, такой гол точно не состоялся бы.

Второй тайм начался с жёсткого фола Головина, ударившего по ноге Набиля Фекира. Чувствуется, что россиянин сильно переживает из-за неудач «Монако», очень заряжен на борьбу, но эмоции подвели его. Он и в первой половине вошёл в игру с фола, а сразу же после перерыва был впервые в карьере удалён. Система VAR помогла рефери принять суровое решение – показать Головину не жёлтую карточку, а прямую красную.

На этом моменте матч можно было заканчивать. Имея численное преимущество, «Лион» быстро превратил свою победу в крупную. «Монако» по-прежнему в зоне вылета с тремя победами в 17 турах.