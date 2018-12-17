Бразилец на смену Комбарову. Кто такой Айртон Лукас

Первым новичком «Спартака» в зимний перерыв стал 21-летний защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас. Рассказываем об этом футболисте.

Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас может перейти в «Спартак»

Кто такой Айртон Лукас и сколько он стоит?

Айртон Лукас – игрок левого фланга обороны. Первым профессиональным клубом защитника был АБС из города Натал. Впервые в заявку на матч Серии В (второго по уровня дивизиона) он попал в апреле 2014-го в возрасте 16 лет. Потом оказался во «Флуминенсе», в составе которого полтора года спустя дебютировал в Серии А. Прошлый сезон футболист отыграл на правах аренды за «Лондрину», выступавшую в Серии В, а в 2018-м стал наконец-то твёрдым игроком основы «Флу». Он здорово проявил себя в чемпионате штата Рио-де-Жанейро (Лиге Кариока) – попал в символическую сборную турнира.

В нынешнем чемпионате Бразилии Айртон Лукас сыграл 26 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал четыре жёлтые карточки. Кроме того, принял участие в девяти играх Южноамериканского кубка – второго по значимости клубного турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес. Команда из Рио-де-Жанейро вылетела из турнира в полуфинале.



По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера Айртона Лукаса на сегодняшний день составляет 1,5 млн евро. Ранее бразильские СМИ сообщили, что сумма трансфера должна составить около € 7 млн. Раз так в пять дороже. В бразильском футболе умеют быстро умножать даже те, кто плохо знаком с математикой. Впрочем, у «Флуминенсе» финансовые проблемы – игрокам задерживают зарплату, поэтому клуб при продаже может быть сговорчивее. На Айртона Лукаса претендовали также португальский «Спортинг», предлагавший за него 4 млн евро. Говорят, что интерес к игроку был и у «Зенита».

Как он играет?

По мнению экспертов, Айртон Лукас – один из самых многообещающих молодых латералей Бразилии. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную, сыграл три матча на турнире в Южной Корее.

В матчах с «Параной», «Фламенго», «Атлетико Паранаенсе», «Спортом» и «Палмейрасом» Айртон Лукас был первым в команде по общему количеству ТТД. То есть, как правило, он выполняет очень много тактико-технических действий. Почти во всех этих встречах защитник становился одним из лучших игроков «Флу» по индексу InStat. Только в гостевых играх Южноамериканского клуба – с «Насьоналом» и «Атлетико Паранаенсе» – получил низкую оценку. В общем, для футболиста своего возраста Айртон Лукас действительно хорош. Бразилец стремится действовать в современной манере флангового защитника.

Откуда взялся поцелуй в шею?

Айртон Лукас известен необычной татуировкой. На шее у него красуется… след от поцелуя. Эту «помаду» просто так не сотрёшь!

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Вообще-то, изначально Айртон Лукас хотел запечатлеть на себе поцелуй матери. Вот только тату-художник перестарался. «То, что я давал мастеру, было меньше по размеру, – признался в одном из интервью футболист. – Таких крупных губ просто не бывает. Тем не менее я не собираюсь удалять их. Ведь моя мама очень гордится этой татуировкой».