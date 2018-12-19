«ПСЖ» воюет с собственным игроком из-за контракта

Долгое время у руководства и болельщиков «ПСЖ» было особенное отношение к Адриену Рабьо. Он один из немногих, кто в эпоху катарских денег обошёлся команде бесплатно, но дело не только в этом. Он местный, родился в пяти километрах от Парижа и к 23 годам провёл в структурах «ПСЖ» уже семь лет. Он пятикратный чемпион Франции, а всего выиграл с клубом 17 трофеев. Рабьо важен для команды не только как игрок, но и как символ.

«Легко забивать «Дижону» 8 голов». Почему Адриен Рабьо – отражение «ПСЖ» Его гол сохраняет «ПСЖ» шансы. И он недоволен своей командой.

Но и как игрок, разумеется, тоже. Его рыночная стоимость оценивается на Transfermarkt в 50 млн евро. В прошлом сезоне он был незаменим: провёл на поле 3050 минут в чемпионате и Лиге чемпионов, больше только у Кавани и Ареоля. По количеству оборонительных действий он вошёл в топ-5 команды. Рабьо почти не теряет мяч, устойчив к прессингу и ведёт игру: второй сезон подряд удерживает точность паса в районе 93% — лучшую в команде, не считая центральных защитников.

Адриен Рабьо Фото: VI Images via Getty Images

Рабьо нужен «ПСЖ», но, кажется, он сам совсем не привязан к клубу. Это стало проблемой в последние годы, поскольку полузащитник отказывался продлевать контракт. Но сейчас ситуация стала критической. Его контракт истекает летом 2019 года.



Французом уже давно интересуются топ-клубы, но летом 2018 года дошло до конкретного предложения. Его сделала «Барселона»: 40 млн евро за молодого игрока, у которого через год истекает контракт. «ПСЖ» отказался. По информации Le Parisien, в клубе не сомневались, что Рабьо удастся уговорить остаться.

В середине октября он отклонил третье предложение о продлении контракта. Как сообщил Bleacer Report, требования агента Рабьо, помимо зарплаты, включали подписной бонус в 10 млн евро, а гарантии места на любимой позиции игрока – слева в тройке полузащитников. После этого стало известно, что к переговорам с Адриеном подключится президент клуба. Нассер аль-Хелаифи договорился провести личную встречу с игроком в начале декабря. По информации L'Équipe, клуб был готов предложить четырёхкратное увеличение зарплаты – до 12 млн евро в год до вычета налогов. Но на встрече аль-Хелаифи столкнулся с неожиданной реакцией: Рабьо отказался продолжать дальнейшие переговоры. Он намерен просто ждать окончания действующего контракта и покинуть клуб бесплатно.



Позиция футболиста вывела боссов клуба из себя. Рабьо оказался в запасе. Тренер Томас Тухель назвал это тактическим решением, но его хитрость вскрыл его собственный руководитель, спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике. «Несколько месяцев назад мы с представителем Рабьо добились определённых успехов в переговорах. Мы были согласны принять все спортивные условия Адриена. Но сейчас он сообщил мне, что не подпишет контракт и хочет покинуть клуб бесплатно в конце сезона. Больше мы не ведём переговоров с Рабьо. Для него это заявление будет иметь весьма чёткие последствия: Рабьо останется на скамейке запасных на неопределённый срок». А недавно уже и Тухель признал, что дело не в тактике, выразив сожаление, что у Рабьо «не было планов, связанных с клубом».

Раньше «ПСЖ» только тратил как топ-клуб. А теперь и играет как топ-клуб Страх больших матчей позади.

Что дальше?

Сейчас Рабьо сидит в запасе, а «ПСЖ» остался без одного из лучших «бокс-ту-боксов» Франции. И ничего не получит за своего игрока, если не случится чего-то экстраординарного. Тем временем Рабьо уже определился с будущим местом работы: он договорился с «Барселоной» об условиях личного контракта.



Если договорённость Рабьо и «Барселоны» существует, она нарушает правила ФИФА: вести переговоры с новым клубом в обход своего можно только за полгода до окончания контракта. Это правило массово нарушается, но формально оно есть, и если в «ПСЖ» пойдут на принцип, не исключено, что клуб пожалуется на каталонцев. Ещё один вариант развития событий: «ПСЖ» отпустит Рабьо в «Барселону» уже сейчас, чтобы заработать на нём хоть что-то. Но такой переход будет затруднён враждебными отношениями между клубами. Поэтому пока остаётся предположить, что Рабьо останется в Париже до лета.

В Барселоне он будет получать столько же, сколько ему предложили в Париже. Это одна из причин, почему клуб так на него обиделся. Сначала «ПСЖ» долго не мог договориться с агентом Рабьо по зарплате, а когда принял условия игрока, то оказалось, что дело не в деньгах. По крайней мере по версии клуба.

В чём проблема?

Есть версия, что в агенте Рабьо. Этот агент – его мать Вероник. Она обладает огромным влиянием на сына, и неудивительно: она была вынуждена взять на себя ответственность за достаток семьи в критической ситуации. Ещё до того как Адриен подписал свой первый профессиональный контракт, его отец Мишель из-за паралича оказался полностью обездвижен: только глаза сохранили подвижность. «Вы не представляете себе, что это, если не сталкивались сами, – говорит Адриен об отце. – Я вижу, что он совершенно не изменился, внутри он такой же. Это очень тяжело. Когда я выхожу на поле, мысли об этом дают силы сражаться». Именно мать стала водить маленького Адриена на просмотры, потом на тренировки – в итоге она стала его агентом.



Прошлой осенью 22-летний футболист сказал, что все заработанные деньги отдаёт маме. «Моё дело – играть в футбол, за остальным проследит мама».

Трения между мамой Рабьо и «ПСЖ» возникли ещё четыре года назад, когда 19-летний юниор подписывал новый контракт. Он тогда не имел постоянной игровой практики, и Вероник стала через прессу давить на клуб, чтобы его отпустили в аренду. Все предложения клуба были отвергнуты, и даже тренеру Лорану Блану пришлось объяснять ситуацию: «Мы хотим, чтобы он остался, это отличный молодой игрок с большим будущем. Но мы не понимаем, чего хочет его окружение. Кажется, они просто не заинтересованы в том, чтобы договориться». Четыре года назад договориться всё-таки удалось, и Рабьо с тех пор закрепился в основе. Но на этот раз договориться не получилось.