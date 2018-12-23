11 самых подорожавших футболистов 2018 года

Накануне мы писали о самых подорожавших футболистах РПЛ, согласно обновлённым данным на сайте Transfermarkt. Теперь перейдём к рейтингу футболистов всего мира. Там сюрпризов чуть меньше, но всё равно интересно.

Страна: Франция

ТС год назад: 20 млн евро

ТС сейчас: 70 млн евро

Прирост: + 50 млн евро (250%)

То, что Фекир всё ещё в «Лионе», — нелепое стечение обстоятельств. «Ливерпуль» хотел забрать его ещё летом, но французы не решились его отпустить. Как вышло, не зря — Фекир забил в этой ЛЧ три гола и помог клубу выйти в плей-офф. Ещё больше на трансферную стоимость повлиял ЧМ. Набиль периодически выходил на замену в составе чемпионов мира.

10. Н’Голо Канте («Челси»)

Страна: Франция

ТС год назад: 50 млн евро

ТС сейчас: 100 млн евро

Прирост: + 50 млн евро (100%)

Со «скромником» похожая история — ЧМ сильно поднял ценник футболиста. Всё-таки «Челси» в прошлом сезоне выступил плохо, а набить себе 50 млн за несколько месяцев почти нереально. Вопросов к его ТС нет — Канте максимально стабилен и эффективен, несмотря на перемены в его клубе. При Сарри он играет практически в каждом матче.

Страна: Франция

ТС год назад: 100 млн евро

ТС сейчас: 150 млн евро

Прирост: + 50 млн евро (50%)



После долгих дискуссий всё же попал в тройку премии «Золотой мяч». Не обращайте внимания, что он прочно осел в «Атлетико» — это не потому что его не хочет приобрести суперклуб. «Барсе», например, он не просто отказал, но и поучаствовал в съёмках документального фильма на эту тему. Возможно, однажды Антуан пополнит клуб звёзд-однолюбов. Ему всего 27, а он уже стал лучшим бомбардиром «Атлетико» среди иностранцев — с 83 голами.

Страна: Германия

ТС год назад: 45 млн евро

ТС сейчас: 100 млн евро

Прирост: + 55 млн евро (122%)

А вот и обратный пример, который показывает, что ЧМ важный, но не определяющий фактор статуса футболиста. Зане не просто провалился на турнире с Германией — он вообще не попал в её состав. Тем не менее уверенная игра за «Манчестер Сити» (пусть с периодическим попаданием на скамейку) дала результат. Теперь это самый дорогой футболист в своей стране. И да, в сборную он тоже вернулся.

Страна: Англия

ТС год назад: 50 млн евро

ТС сейчас: 120 млн евро

Прирост: + 70 млн евро (140%)

В этом году наконец-то добился ощутимого прогресса. В сборной не забивал три года, а в октябре отгрузил свой первый дубль в её составе (испанцам). Чуть позже продлил контракт с «Ман Сити», по которому стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. Может, и получится со временем обогнать Кейна не только по условиям контракта, но и по уровню влияния на игру.

Страна: Англия

ТС год назад: 80 млн евро

ТС сейчас: 150 млн евро

Прирост: + 70 млн евро (88%)

Признаюсь честно, с ЧМ Кейн заслужил особые симпатии — слишком интеллигентный и обязательный собеседник. Неудивительно, что он до сих пор не покинул родной «Тоттенхэм» — парень знает толк в джентельменстве. В прошлом сезоне он положил 30 мячей в АПЛ, в этом тоже всего в двух голах от лидерства в списке бомбардиров. И всё же рано или поздно уходу быть. Возможно, он будет связан с отъездом Почеттино.

5. Фелипе Коутиньо («Барселона»)

Страна: Бразилия

ТС год назад: 65 млн евро

ТС сейчас: 140 млн евро

Прирост: +75 млн евро (115%)

Конечно, на ценник Фелипе сильно повлияли гигантские деньги, которые «Барса» заплатила «Ливерпулю». Но вряд ли об этом хоть кто-то пожалел — Коутиньо не пошёл по пути Дембеле и имеет серьёзное влияние на игру сине-гранатовых. «Человек-фантом», как окрестил его известный бренд в своей рекламной кампании — он оказывается на поле повсюду и имеет широкий функционал. Поэтому очень пригодился и сборной Бразилии.

Страна: Бельгия

ТС год назад: 75 млн евро

ТС сейчас: 150 млн евро

Прирост: +75 млн евро (100%)

Чемпионство АПЛ, бронза ЧМ — для Кевина и двух его команд этот сезон был успешным. В последнее время он много пропустил из-за травмы, и пока не до конца понятно, какую роль уделит ему Гвардиола в своих новых построениях. Но в этом году Де Брёйне точно был одним из самых ярких футболистов мира — чего только стоят фирменные удары с места.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Страна: Бельгия

ТС год назад: 75 млн евро

ТС сейчас: 150 млн евро

Прирост: + 75 млн евро (100%)

У партнёра Де Брёйне по сборной идентичный рост ТС, но разная история. Для него сверхудачным выдалось как раз начало сезона. Новый тренер «Челси» даже предположил, что теперь тренирует лучшего футболиста мира. Ближе к зиме эти разговоры поутихли, а одно время Азара всерьёз прогнозировали в тройке номинантов на «Золотой мяч». Теперь интрига в том, пойдёт ли он по пути Куртуа в ближайшие полгода.

2. Мохаммед Салах («Ливерпуль»)

Страна: Египет

ТС год назад: 40 млн евро

ТС сейчас: 150 млн евро

Прирост: + 110 млн евро (275%)

Самый впечатляющий скачок в процентном соотношении — и это при заваленном ЧМ. Много было разговоров о том, что Салах не тот: кто-то стал говорить, что его фигура дутая. В последнее время Мохаммед приходит в себя. Его «Ливерпуль» уверенно идёт первым, а сам Мо — лидер гонки бомбардиров с 11 мячами в АПЛ. Помимо них, у Салаха шесть голевых пасов! И это не говоря про еврокубки, в котором у египтянина впереди плей-офф ЛЧ.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Страна: Франция

ТС год назад: 90 млн евро

ТС сейчас: 200 млн евро

Прирост: + 110 млн евро (122%)



Вряд ли есть смысл много о нём рассказывать. Главный феномен последних лет и лучший (абсолютно лучший) молодой игрок уходящего года. По совместительству самый дорогой футболист в мире.