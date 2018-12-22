Вряд ли Александр Головин такой представлял себе заграничную карьеру, когда переходил в «Монако» после фантастического для России чемпионата мира. Команда проигрывает на всех фронтах, да и сам Александр не блещет. А теперь еще и оказался вне игры. Из-за красной карточки, полученной в матче с «Лионом», футболист пропустит четыре матча. И болельщики «Монако» уже задаются вопросом: а зачем вообще покупали россиянина?

Головина, похоже, всё достало. Он сорвался и получил прямую красную Система VAR сработала против полузащитника сборной России.

Реакция на дисквалификацию Головина разнае. Некоторые удивляются слишком жесткому решению французской лиги.



«Он сделал это не специально. 4 матча – это слишком. Кроме того, я не виню Головина за его плохую игру. Естественно, этот факт расстраивает, потому что он не показывает себя, как в России, но в такой ситуации это сделать трудно».

«Кто дал Головину 4 матча? Это что, шутка?»

«4 матча…Хватит сходить с ума. Да, он виноват, но это был игровой момент! Если бы на нем была футболка другого клуба, он получил бы два матча. Позор вам!»

Но в большинстве своем болельщики недовольны не столько решением LFP, сколько самим Головиным. И даже предлагают выгнать его из команды – за бесполезность.



«Александр Головин пропустит четыре матча. Не знаю, насколько это плохие новости для Анри, потому что его игра просто катастрофа. Головин приехал в «Монако» с травмой после чемпионата мира. Он пропустил ряд матчей из-за повреждения, а теперь еще четыре – из-за красной карточки. С момента его подписания он сыграл всего в 10 матчах. И все его выступления были очень разочаровывающими».

«Головину дали 4 матча, удалите его на весь сезон».

«Все помнят те 3-4 дня летом, когда мы думали, что Головин – новый Месси?»

«Головина удалили на 4 матча. Лучшее вложение»

«Наконец-то хорошие новости для «Монако» — Головин получил дисквалификацию на 4 матча»

«Если честно, сложно судить, потому что он играет в команде, в которой царит хаос. В целом он не показал ничего крутого. Но пока рано говорить»

«Кто-нибудь помнит Александра Головина?»

«Головин просто ужасен»

«Продайте в зимнее трансферное окно таких игроков, как Головин, которые не работают и не помогают команде»