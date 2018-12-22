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Кокорин, Мамаев и Глушаков – комментарии пользователей «Чемпионата»

Александр Кокорин и Павел Мамаев
«Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Всё встало на свои места. Мамаев реально хочет сесть»
Под конец года в футболе много «веселых» новостей. И соответствующих комментариев на «Чемпионате».
Футбол

Вида откроет в Хорватии ферму на 500 свиней

spartak-fanat:
— А лозунг будет: «сало Украине»!

Источник: Аршавин провёл ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

fairplay:
— Ваши лошади — ваши проблемы, добавил Аршавин.

Глушаков: есть люди, которые оказались обижены, когда я подписывал контракт

happyjoker:
— Неужели Денисов?

Бюттнер: удивительно, что Кокорин в тюрьме, обычно он позитивный и расслабленный

losparabenos:
— Так он на позитиве туда и попал.

Кафельников опубликовал фотографию с абонементом на матчи «Спартака» и ножницами

cmertbomjam1:
— И стало у Кафельникова два абонемента.

На крыше нового стадиона «Тоттенхэма» выявлена протечка

slackware:
— Питерские бакланы на зиму мигрируют в Англию.

Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что так делать нельзя

Chicagofan:
— Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что на камеры видеонаблюдения так делать нельзя.

Жена Мамаева: все, кто хочет нас поддержать, могут приехать к «Бутырке»

awesomeantoxa:
— Ага, ща с работы уволюсь и примчу к Бутырке!

«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие». Алана Мамаева дала ещё одно интервью

damoclisgladius0:
— Все встало на свои места. Мамаев реально хочет сесть. Ему нужен отдых от нее.

Глушаков: я страдал, что меня нет на чемпионате мира, ещё вернусь в сборную

grubbi:
— Если бы ты был в сборной, то страдать пришлось бы нам — болельщикам.

zanoza60:
— Достаточно, что Смолов был.

Глушаков: переход в «Ахмат»? Я – спартаковец! Никуда не хочу уходить

Borrachito:
— Через 2 года будет новость:

Глушаков: я ахматовец до мозга костей! на самом деле когда я родился, моё первое слово было «рамзан»

«Шальке» намерен зимой продать Коноплянку и ещё четверых футболистов

borrachito:
— Продать Коноплянку? В Германии это легально?

В Рязани двое футболистов избили и ограбили женщину

repa3691:
— Теперь в ФК «Бутырка» можно и несколько лиг делать...

СМИ: А. Санчес выиграл у Рохо $ 25 тыс., поставив на увольнение Моуринью

i25:
— Санчес: я солью этого тренера за семь матчей.

Моуринью может возглавить «Баварию»

mister-shmidt:
— Было бы здорово. А-то надоела эта «Бавария»)))

Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Partizan-2018:
— Спартаковская школа.

Nigmatullin:
— Достижения РПЛ 2018
Вождение в нетрезвом виде: Смолов, Башкиров, Тигиев, Аленичев
Избиение других людей: Кокорин, Мамаев, Промес
Бонус
Семьянин года: Глушаков
Лайк года: Глушаков, Ещенко
Стих года: Назаров

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