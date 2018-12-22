«Всё встало на свои места. Мамаев реально хочет сесть»

Под конец года в футболе много «веселых» новостей. И соответствующих комментариев на «Чемпионате».

Вида откроет в Хорватии ферму на 500 свиней



spartak-fanat:

— А лозунг будет: «сало Украине»!



Источник: Аршавин провёл ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей



fairplay:

— Ваши лошади — ваши проблемы, добавил Аршавин.

Глушаков: есть люди, которые оказались обижены, когда я подписывал контракт



happyjoker:

— Неужели Денисов?



Бюттнер: удивительно, что Кокорин в тюрьме, обычно он позитивный и расслабленный



losparabenos:

— Так он на позитиве туда и попал.



Кафельников опубликовал фотографию с абонементом на матчи «Спартака» и ножницами

cmertbomjam1:

— И стало у Кафельникова два абонемента.



На крыше нового стадиона «Тоттенхэма» выявлена протечка



slackware:

— Питерские бакланы на зиму мигрируют в Англию.



Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что так делать нельзя



Chicagofan:

— Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что на камеры видеонаблюдения так делать нельзя.



Жена Мамаева: все, кто хочет нас поддержать, могут приехать к «Бутырке»



awesomeantoxa:

— Ага, ща с работы уволюсь и примчу к Бутырке!

«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие». Алана Мамаева дала ещё одно интервью



damoclisgladius0:

— Все встало на свои места. Мамаев реально хочет сесть. Ему нужен отдых от нее.



Глушаков: я страдал, что меня нет на чемпионате мира, ещё вернусь в сборную



grubbi:

— Если бы ты был в сборной, то страдать пришлось бы нам — болельщикам.



zanoza60:

— Достаточно, что Смолов был.



Глушаков: переход в «Ахмат»? Я – спартаковец! Никуда не хочу уходить



Borrachito:

— Через 2 года будет новость:



Глушаков: я ахматовец до мозга костей! на самом деле когда я родился, моё первое слово было «рамзан»



«Шальке» намерен зимой продать Коноплянку и ещё четверых футболистов



borrachito:

— Продать Коноплянку? В Германии это легально?



В Рязани двое футболистов избили и ограбили женщину



repa3691:

— Теперь в ФК «Бутырка» можно и несколько лиг делать...



СМИ: А. Санчес выиграл у Рохо $ 25 тыс., поставив на увольнение Моуринью



i25:

— Санчес: я солью этого тренера за семь матчей.

Моуринью может возглавить «Баварию»



mister-shmidt:

— Было бы здорово. А-то надоела эта «Бавария»)))



Промес задержан за вождение в нетрезвом виде



Partizan-2018:

— Спартаковская школа.



Nigmatullin:

— Достижения РПЛ 2018

Вождение в нетрезвом виде: Смолов, Башкиров, Тигиев, Аленичев

Избиение других людей: Кокорин, Мамаев, Промес

Бонус

Семьянин года: Глушаков

Лайк года: Глушаков, Ещенко

Стих года: Назаров