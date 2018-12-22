«Всё встало на свои места. Мамаев реально хочет сесть»

Вида откроет в Хорватии ферму на 500 свиней
spartak-fanat:
— А лозунг будет: «сало Украине»!
Источник: Аршавин провёл ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей
fairplay:
— Ваши лошади — ваши проблемы, добавил Аршавин.
Глушаков: есть люди, которые оказались обижены, когда я подписывал контракт
happyjoker:
— Неужели Денисов?
Бюттнер: удивительно, что Кокорин в тюрьме, обычно он позитивный и расслабленный
losparabenos:
— Так он на позитиве туда и попал.
Кафельников опубликовал фотографию с абонементом на матчи «Спартака» и ножницами
cmertbomjam1:
— И стало у Кафельникова два абонемента.
На крыше нового стадиона «Тоттенхэма» выявлена протечка
slackware:
— Питерские бакланы на зиму мигрируют в Англию.
Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что так делать нельзя
Chicagofan:
— Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что на камеры видеонаблюдения так делать нельзя.
Жена Мамаева: все, кто хочет нас поддержать, могут приехать к «Бутырке»
awesomeantoxa:
— Ага, ща с работы уволюсь и примчу к Бутырке!
«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие». Алана Мамаева дала ещё одно интервью
damoclisgladius0:
— Все встало на свои места. Мамаев реально хочет сесть. Ему нужен отдых от нее.
Глушаков: я страдал, что меня нет на чемпионате мира, ещё вернусь в сборную
grubbi:
— Если бы ты был в сборной, то страдать пришлось бы нам — болельщикам.
zanoza60:
— Достаточно, что Смолов был.
Глушаков: переход в «Ахмат»? Я – спартаковец! Никуда не хочу уходить
Borrachito:
— Через 2 года будет новость:
Глушаков: я ахматовец до мозга костей! на самом деле когда я родился, моё первое слово было «рамзан»
«Шальке» намерен зимой продать Коноплянку и ещё четверых футболистов
borrachito:
— Продать Коноплянку? В Германии это легально?
В Рязани двое футболистов избили и ограбили женщину
repa3691:
— Теперь в ФК «Бутырка» можно и несколько лиг делать...
СМИ: А. Санчес выиграл у Рохо $ 25 тыс., поставив на увольнение Моуринью
i25:
— Санчес: я солью этого тренера за семь матчей.
Моуринью может возглавить «Баварию»
mister-shmidt:
— Было бы здорово. А-то надоела эта «Бавария»)))
Промес задержан за вождение в нетрезвом виде
Partizan-2018:
— Спартаковская школа.
Nigmatullin:
— Достижения РПЛ 2018
Вождение в нетрезвом виде: Смолов, Башкиров, Тигиев, Аленичев
Избиение других людей: Кокорин, Мамаев, Промес
Бонус
Семьянин года: Глушаков
Лайк года: Глушаков, Ещенко
Стих года: Назаров