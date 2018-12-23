Ройс снова в числе лучших игроков мира. Всё благодаря работе Люсьена Фавра

Дортмундская «Боруссия» закончила первую половину немецкого сезона на первом месте в таблице, но что важнее — бурно прогрессирующей командой. Если в первых турах Дортмунд забивал даже там, где ничего не создавал (парадоксально, но шедшая в подвале «Фортуна» создавала ещё к началу ноября больше явных голевых моментов, чем лидер), то к концу осени в игре команды Люсьена Фавра появилась по-настоящему чемпионская основательность. «Боруссия» готова варьировать стиль под соперника, но главное — у команды есть лидеры, способные забрать игру под свой контроль.

Игрок, вокруг которого строился «Зенит», теперь ведёт «Боруссию» за трофеями К 30 годам он наконец начал полностью отрабатывать свой потенциал.

В переходной фазе из атаки в оборону и при игре без мяча Дортмунду сильно помогает Аксель Витсель, а вот в атаке и при переходе из обороны в наступлении бесподобен Марко Ройс. Восхитительной первой половиной сезона Ройс окончательно вернул себя в число лучших футболистов мира. Прямо сейчас он вполне готов идти на свой личный статистический рекорд за время игры в Бундеслиге — 18 голов и 12 голевых передач в сезоне-2011/12 за гладбахскую «Боруссию». Для того, чтобы превзойти этот результат, за весь второй круг Ройсу нужно набить девять мячей и отдать восемь ассистов.

Всё это случилось благодаря новой встрече Ройса с Фавром. Швейцарский тренер хотел забрать Ройса ещё юношей с дерзким ирокезом в берлинскую «Герту», но столичный клуб не смог предоставить Марко такую перспективу, которая бы его удовлетворяла. Он укатил в Гладбах, где вскоре оказался и тренер — вместе они создали совершенно бронебойную команду, которая за короткий срок из мрака борьбы за выживание едва не запрыгнула в Лигу чемпионов. «У него не по годам много игрового интеллекта. Марко — из тех игроков, что определяют разницу на поле. Его игра немного похожа на PlayStation — такая же временами нереалистичная по темпу», — говорил тогда Фавра, и почти восемь лет спустя его слова абсолютно не изменились. Теперь, правда, он добавляет к ним важное: «Ройс может стать ролевой моделью для наших молодых игроков».

И это происходит. Фавр отмечает, что игровой интеллект Джейдона Санчо развивается очень быстро — сегодня это уже один из главных активов Дортмунда. И Санчо, и другой молодой и прогрессирующий инсайд «Боруссии», Якоб Бруун Ларсен, адаптируют умение Ройса занять правильную позицию в быстро меняющемся наступлении. Ройс, действующий часто между Ларсеном и Санчо, теперь помогает в создании коридоров для молодых игроков, зная по себе, как важно получить небольшое преимущество в пространстве.



Фавр всегда считал это умение Марко читать и предугадывать игру главным из тех, что есть у футболиста. С позднего Клоппа (когда футбол «Боруссии» слишком механизировался) и до прихода Фавра Ройса вписывали в определённые функции на поле — с появлением швейцарца у него развязались руки. Ройс там, где возможны коридоры, игру в которых Фавр считает важнейшим аспектом в достижении результата. Его быстрое мышление помогает развить атаку в правильном направлении, а самому выдвинуться на позицию, которая через пару секунд станет ударной. Так объясняется удивительная для игрока второго темпа (которого могут накрыть и опорники, и защитники) статистика — из 73 ударов Ройса 48 были нанесены без сопротивления. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что из 15 его мячей 12 были забиты ударами без сопротивления. Всё это благодаря тому самому игровому интеллекту.

Дортмунд завершил первый круг победой. Санчо здорово продает себя «Реалу» «Зимний чемпион» Бундеслиги отрывается от «Баварии».

При этом в Гладбахе Фавр, фанат командно выстроенной обороны, отмечал, что Ройсу стоит прибавлять в действиях без мяча. И теперь этот прогресс случился благодаря Фавру, это признаёт и сам игрок, говоря, что тренер показывает даже такие мелочи, как сторону, с которой лучше атаковать игрока с мячом. Сейчас Марко показывает лучшие цифры по отборам/90 минут и перехватам/90 минут, и первый гол в дерби «Боруссией» в этом плане показателен. Ройс напал на защитника со спины, заставил того ошибиться, сам после моментального паса в освободившуюся зона разогнал контратаку и отдал предголевую передачу. Его действия сейчас, возможно, не так эффектны, как в том прорывном сезоне-2011/12, когда он часто оказывался на позиции чистого нападающего, но чрезвычайно полезны. Именно с точки зрения полезности и влияния на командный результат он точно сейчас один из лучших в мире.

«Люсьен невероятно подробно объясняет всё, это просто безумие. С профессиональной и человеческой точки зрения это лучший тренер из тех, что у меня были», — это слова самого Ройса.



И это говорит человек, поработавший с Клоппом и Тухелем.