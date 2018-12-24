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«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 2:6, 23 декабря 2018 года, обзор матча

«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 2:6, 23 декабря 2018
Антон Михашенок
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
«Тоттенхэм» психанул и накидал вратарю сборной Англии 6 мячей за 50 минут
Ужасный декабрь Джордана Пикфорда.
Футбол / Англия

После роскошного конца октября и начала октября (сухой матч с «Челси» и восемь сейвов на «Олд Траффорд») Джордана Пикфорда ждал очень плохой декабрь. Очень, очень плохой декабрь. Гол в самой концовке дерби с «Ливерпулем» был из разряда тех, что случаются с вратарями раз в жизни, но почти в сочельник одного из героев сборной Англии на чемпионате мира ждал ещё более кошмарный вечер. «Тоттенхэм» пробил в створ восемь раз и забил шесть раз, уложив свою результативность в 50 минут.

Что сделал не так Пикфорд?

«Эвертон» вёл в счёте 1:0, когда «Тоттенхэм» начал атаку со своей половины длинной передачей. Пикфорд покинул пределы штрафной, но в последний момент понял, что этот мяч может сыграть центральный защитник Курт Зума. В итоге Зума Пикфорд понадеялись друг на друга и позволили Хён Мин Сону забить один из самых лёгких мячей в карьере.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
23 декабря 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
2:6
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Уолкотт – 21, 1:1 – Мин – 27, 1:2 – Алли – 35, 1:3 – Кейн – 42, 1:4 – Эриксен – 48, 2:4 – Сигурдссон – 51, 2:5 – Мин – 61, 2:6 – Кейн – 74

Если до этого «Тоттенхэм» только отвоёвывал себе преимущество в счёте, то после гола корейца гости полностью захватили игру. Пикфорд больше не совершал грубых ошибок, но первый гол всё же стал ключевым моментом в матче.

Что сделал не так остальной «Эвертон»?

О, очень многое, гораздо больше, чем бедный Пикфорд. Полевые игроки позволяли расстреливать вратаря: два мяча «Тоттенхэм» забил после добиваний, два — после проигранной борьбы в зоне подбора. Команда Почеттино разнесла «Эвертон» в игре между линий (чего, например, не сумел добиться «Челси», хотя пытался действовать похожими методами).

В итоге у «ирисок» не было контраргументов против вертикальных передач от полузащитников соперников — как только футболист «Тоттенхэма» оказывался в зоне между линий, перед ним открывалась отличная перспектива для удара. Если же лондонцы играли через лишний пас, то опорники «Эвертона», замечая дыру, вжимались в штрафную и после навеса и выноса ситуация повторялась. «Тоттенхэм» выиграл всю зону 14 у соперника в этой игре.

Что делал «Тоттенхэм»?

Играл в свой футбол, и этого оказалось достаточно. «Тоттенхэм» любит подолгу готовить атаки, искать образующиеся свободные зоны, чтобы резко раскрываться на чужой половине поля. Четыре из шести голов в этой игре случились после того, как лондонцы начинали атаки не просто со своей половины поля — со своей трети поля.

Более того, в двух случаях голевая атака начиналась с передачи от вратаря. «Эвертон» был пассивен в прессинге и позволял себя раскачивать, и в итоге у всех голов с игры было кое-что одинаковое — во всех случаях ситуацию вскрывал вертикальный пас.

Ну а последний гол «Тоттенхэма» — лучшая иллюстрация тому, что произошло на «Гудисон Парке». В ходе голевой атаки гости сделали 45 точных передач, всё владение продлилось одну минуту и 36 секунд. Можно, конечно, сказать, что «Эвертон» к этому моменту бросил играть, но и остальные мячи были забиты ровно в таком стиле.

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