Ему почти 36, а он – лучший снайпер в зимней Европе

С каждым годом становится всё сложнее воспринимать итальянский чемпионат из-за отсутствия настоящей интриги в борьбе за чемпионство, но в чём Серии А точно не откажешь, так это в наличии удивительных футболистов, перед которыми неподвластно время. Здесь вторую молодость переживал 35-летний Клозе, наводил ужас на соперников 36-летний Лука Тони и почти до 40 эффективно играл Антонио Ди Натале.

Сейчас эту линию продолжает великолепный Фабио Квальярелла. 31 января ему стукнет 36, но он с каждым годом чувствует себя на поле только лучше. Прошлый сезон, в котором форвард «Сампдории» забил 19 мячей, стал самым результативным в его карьере. Нынешний, кажется, будет ещё содержательнее. По итогам 19 туров у Фабио уже 12 мячей, а ещё – четыре голевые передачи. Результативнее по системе «гол+пас» только Криштиану.

Ударными у Квальяреллы получились два последних месяца: начиная с 28 октября он забивает уже в девяти матчах подряд. Это уникальное за 13 лет достижение для Серии А, в последний раз такой подвиг покорялся Давиду Трезеге в 2005-м. А всего в истории итальянского футбола было лишь четыре случая, когда игрокам удавались столь длительные серии (рекорд – у Батистуты, 11 игр).

Сегодня Фабио отличился с пенальти, но множество голов он забивает и с игры. Помогают качества, которые не уходят с возрастом, — потрясающий поиск свободного пространства в штрафной, умение сыграть на опережение после фланговых передач, редкая эффективность ударов и превосходное первое касание. В среднем Квальярелла бьёт за 90 минут по воротам 3 раза – это лишь 25-й показатель в чемпионате. Криштиану, например, на свои 14 голов потратил вдвое больше попыток.



Стиль игры Фабио одновременно и эффективен, и элегантен. В сентябре он отметился настоящим шедевром в матче с «Наполи».

В декабре ходили разговоры, что его очень хочет приобрести «Милан», в котором попросту некому забивать. Но вряд ли Квальярелла сейчас куда-либо уйдёт. В больших клубах у него по разным причинам не получилось показать себя во всей красе – в любимом «Наполи» он страдал из-за шантажа и преследований сумасшедшего полицейского, в «Ювентусе» в дело вмешался разрыв крестообразных связок. А вот в «Сампдории» нападающий чувствует себя, как видим, прекрасно.

«Квальярелла должен быть защищён ЮНЕСКО как объект всемирного наследия», — пошутил недавно главный тренер генуэзского клуба Марко Джампаоло. С ним трудно не согласиться.