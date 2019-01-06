В гостях у Карреры. Часть вторая

В первой части интервью блогеров Derby TV c бывшим боссом «Спартака» Массимо ожидаемо отказался от разговоров про бывший клуб. Увы, во второй части их тоже не было. Зато появились другие — про дерби, итальянских фанатов и любовь семейства Карреры к борщу.

Не судите это интервью строго, его авторы — непрофессиональные журналисты. Возможно, это и подкупило Массимо, чтобы дать первое интервью для российских болельщиков после увольнения из «Спартака».

Фото: «Чемпионат»

— Вчера мы были на дерби «Торино» — «Ювентус». Как вам атмосфера на стадионе?

— На итальянских дерби особенно атмосферно. Болельщики ждут их целый год, чтобы насладиться моментом — неповторимый антураж. «Юве» сейчас хорош, но в дерби всё по-другому, разница между классом команд не берётся в счёт.



— Как насчёт других дерби? «Интер» против «Милана», «Лацио» против «Ромы»… Какое самое важное дерби в Италии?

— Все они очень важны. Есть ещё такие матчи, как «Юве» — «Милан» или «Юве» — «Интер», но дерби для фанатов значат особенно много. Хотя лично я предпочту проиграть дерби и выиграть лигу.

— Как насчёт Серии B? «Кьево» — «Верона», например?

— В Италии все дерби очень важны. Без разницы, в какой лиге ваша команда играет, в Серии A, B, C или D – абсолютно все. Когда я играл в «Бари», мы играли дерби против «Лечче» и «Таранто». Когда команды из одинаковых городов — это тоже как дерби.



— Слышал, что на римском дерби фанаты просто безбашенные.

— Ну, они не безбашенные — просто чересчур эмоциональные, живут игрой.

Фото: «Чемпионат»

— Кто самые ярые болельщики в Италии?

— У «Аталанты» очень ярые. Но в Бергамо есть дерби с Брешиа. Вот где творится сумасшествие.



— Сходим?

— Они сейчас во втором дивизионе. Хотя, может, и пробьются в высшую лигу — идут на втором месте. Я играл лет пять в этом дерби, это было нечто. Особенно снаружи стадиона, на улицах. Кровь кипит, и страсти накаляются.

— Помню одну игру в Марселе. Всё было как на войне — много полиции и стрельба в фанатов. Я думаю, это уже не футбол.

— Конечно не футбол. Для меня футбол — это наслаждение и эмоции. Футбол — это когда можешь пойти с сыном, с семьёй и наслаждаться игрой. А не пугаться постоянно.

***

— В Турине вчера была спокойная атмосфера — люди пили пиво, обсуждали футбол.

— Это правда, здесь не настолько эмоциональные болельщики.

— Почему на стадион «Торино» нет туров? Неужели настолько непопулярная команда?

— Нет, это не так. «Торино» – очень популярный клуб, здесь играл Валентино Маццола. Местный стадион называется «Филадельфия» — когда-то «Торино» и «Ювентус» играли на одном стадионе, но затем разделились.

— Эмблема «Торино» похожа на лого «Краснодара». Помните?

— Да, эмблема быка.



— Известно, что вы болеете за «Ювентус». Может, есть и другие команды?

— Нет, в моём сердце навсегда только «Юве».

— Как вам новое лого «Юве»?

— Ничего, нормальное.



— Мне нравится старое лого с «зеброй».

— Оно было как раз, когда я играл в «Ювентусе».



— Новое лого — влияние маркетинга…

— Согласен — чистый бизнес, таков современный футбол. Когда я играл, всё было иначе.

Фото: «Чемпионат»

***

— Вы постоянно путешествуете. Для семьи это тяжело?

— Для меня самое главное, что моя жена умная, она понимает, что такова жизнь, и я не прошу чего-то сверх её сил. Признаюсь, было большой удачей повстречать Пинни, когда я играл за «Алессандрию».



— Насколько сложно жить с футболистом и тренером? Вы путешествуете, меняете города, страны, разные погодные условия.

На этом вопросе к разговору ожидаемо подключилась жена Массимо — Пинни.

Пинни: В Италии с этим нет никаких проблем. Если меняем города внутри страны, то это нетрудно. Что касается России, мне там понравилось. Мне нравятся русские. Москва — очень красивая. С едой, правда, не так уж здорово.



Массимо: В России только борщ.

— Готовили борщ?

П.: Кушала борщ, но не готовила.



— В ресторане?

П.: Да, мы жили в отеле.



— Отель и дом, естественно, не одно и то же.

М.: Да, для неё это было очень важно, потому что я уходил на тренировки и матчи, а она оставалась одна.

П.: Мне было комфортно в отеле.

М.: Там был итальянский ресторан и шеф-повар. Иногда он привозил с собой продукты из Италии.



— Приметили ещё что-нибудь? Может, разный стиль одежды?

П.: Мне кажется, схожи, все гонятся за брендами.

М.: Для меня итальянский стиль лучше, чем российский. У нас шире выбор. И лучше вкус.