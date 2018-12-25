В гостях у Карреры. Чем он сейчас живёт (фото, видео)

Прошло несколько месяцев с ухода Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака». Ребята из Derby TV съездили к нему в гости в Италию и расспросили, как он поживает. Единственным условием Массимо было — не касаться в интервью спартаковской темы. На неё он пока говорить не готов.

— Многих людей интересует Каррера-тренер. Я бы хотел вас спросить, кем является мистер Каррера в обычной жизни?

— Просто нормальным человеком. Таким же, как в молодости — мой характер не изменился. Когда я играю, встречаюсь со своими друзьями — я обычный человек. Мне нравится моя работа, потому что футбол — моя страсть. Играл в него с шести лет. Теперь мне 54, и я могу сказать, что провёл в футболе всю мою жизнь.

— Семья и футбол. Можно сказать, что в вашей жизни они стоят на одном уровне?

— Самым главным для меня всё же является семья. Так было всегда, даже когда я был футболистом. Семья обеспечивает спокойствие и выступает некой стеной. Так происходит, даже если у вас самая обычная работа.



— Многие известные футболисты ставят превыше всего вечеринки, машины, активно ведут «инстаграм». Вы из старой школы?

— Верно. В тот же «Инстаграм» я не люблю выкладывать фотографии часто.



— Почему вы выбрали своим домом север Италии?

— Я родился в Милане, а моя жена в Алессандрии — примерно час езды. Бергамо — один из последних городов, в которых я играл. Мы с женой решили остаться здесь, потому что наша дочь была ребёнком и ходила здесь в школу. В «Наполи» я перешёл в октябре, когда уже начался учебный год — менять школу было поздно.

— Значит, теперь наслаждаетесь покоем и играете в FIFA?

— Нет, но раньше играл в экшены. «Лара Крофт», например. Сейчас предпочитаю смотреть футбол.



— Алкоголь употребляете?

— Только иногда — когда ем. Вино, пиво… Крепкий алкоголь не пью.



— Какое пиво предпочитаете? Итальянское или, может быть, немецкое?

— Да просто люблю пиво! Из Италии, Германии, Турции, России.

— А вино?

— Итальянское или французское. Российское не пробовал, иногда пью грузинское.

«Я не змея. Плохие вещи унесу с собой». Благородное прощание Карреры Бывший главный тренер «Спартака» вновь предстал чемпионом по пресс-конференциям, избежав дурных слов и выноса сора из избы.

— «Киндзмараули»?

— Да-да!



— Мы пили местный напиток «Бичерин», но он какой-то…

— Водка лучше?

— Нет, нет. Я не пью водку. «Бичерин» делают на основе шоколада, кофе и…

— Кажется, добавляют ещё ликер. Не знаю точно какой.

— Не знаете рецепт «Бичерина», хотя живёте в Турине?

— Ну я просто не пью «Бичерин». Он мне не нравится.

Сотни болельщиков, плачущая жена и ОМОН. Что окружало пресс-конференцию Карреры Массимо идеально попрощался с журналистами и болельщиками. «Спартак», учись!

— Назовите пять вещей, которые для вас очень важны в Италии?

— Не знаю, что сказать (смеётся). Могу сказать, что самое важно — это еда. Тирамису не люблю, так как не нравятся сладости. Люблю пасту, пиццу, салями.

— По вам и не скажешь.

— Да, я не толстый. Дело не в походах в зал, просто моя жена хорошо готовит. Люблю кушать дома, хотя в Москве чаще ходил в ресторан, потому что жил в отеле.

— Какая у вас была машина, когда вы играли за «Ювентус»?

— Fiat.

— Не Ferrari?

— Нет. Я не люблю большие машины.

Такого прощания не видел ни один тренер «Спартака». Репортаж из Шереметьево В какой-то момент итальянцу пришлось убегать от фанатов.

— Какая машина сейчас?

— Мини-купер. Fiat 500, Mini Countryman. Он маленький, легко парковаться. В Италии с этим сумасшедшие проблемы.

— То, что вы рассказываете, очень приятно слышать. Сейчас, в декабре 2018-го, можете сказать, что вы счастливы?

— Да, я думаю, что мне очень повезло.



— Повезло?

— С детства я делаю то, что люблю — играю в футбол. Я играл в больших командах, выигрывал с ними титулы.



— Есть матч, который остался особенным в вашей памяти?

— Наверное, когда мы выиграли Лигу чемпионов с «Ювентусом» в 1995-м. Я не играл в той игре, но был в команде. Медаль за ту победу висит на моей стене рядом с трофеями из России.

Фото: «Чемпионат»

— Музей Массимо Карреры?

— Не сказал бы. Но у меня хранится очень много футболок в гараже.



— Сколько их там?

— Может быть, 200 или 300. Но, если что, я ничего не продаю (смеётся).



— Чьи футболки там есть?

— Например, Диего Марадоны со времён выступления в «Наполи». Тевеса, Буффона, Пирло… Лично мне очень нравится старая форма «Ювентуса» 1978 года. Старая школа. Есть футболка российской сборной. В ней Зобнин играл в матче со Швецией.

Фото: «Чемпионат»

— Есть планы вернуться в Россию?

— Пока таких планов нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем.

— Может, есть более грандиозные планы?

— Просто хочу жить своей жизнью. Моё хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым.

— Играете каждый день?

— Нет-нет. Вот пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени. Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще — было много работы.



— Дружите с Конте?

— Общаемся примерно раз в месяц. Я его зову боссом, пишу ему: «Как ты, босс?». С Дель Пьеро и Раванелли общаемся меньше. Всё-таки с Конте мы вместе работали пять лет — три в «Юве» и ещё два в сборной Италии.

При Рианчо не стало лучше. Но это не оправдание для Карреры Это лишь довод в пользу того, что вместе с Массимо заслуживал увольнения и Рианчо.

— Скучаете по тому времени?

— Нет.



— Сейчас вы дома, с семьёй. Как вы обычно проводите вечер?

— Сегодня в Бергамо играет «Аталанта» с «Лацио».

— Пойдёте на стадион?

— Нет, холодно. Предпочитаю поесть с женой и дочкой, а потом посмотреть игру. Сейчас моё любимое место здесь.

«Болельщики создали себе идола. Все отстой, только Массимо хороший» Интервью Ещенко пресс-службе красно-белых, после которого конфликт разгорелся ещё сильнее.

— Хотели бы оставить послание болельщикам перед новогодними праздниками?

— Тогда сделаю это по-итальянски. Поздравляю с Рождеством и счастливым Новым годом! Надеюсь, что прежде всего он вам принесет здоровье, радость и спокойствие. Желаю вам, чтобы вы провели эти праздники с любимыми и близкими людьми. И…и…и…чтобы Новый год начался отлично! С Рождеством и Новым годом!