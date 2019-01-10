Что говорят о первом голе бывшего полузащитника «Уфы» за «Сити».

«Может вернуться в «Уфу» в аренду этой зимой». В Италии что-то знают о Зинченко

«Манчестер Сити» уничтожил «Бертон» 9:0 в первом полуфинальном матче Кубка лиги. Один из голов забил Александр Зинченко – для него этот мяч стал дебютным за «Сити». Положил красиво, но многие сошлись на том, что это был навес.

Зинченко на это отрегировал:

«Мой гол – это навес? Немного уважения, пожалуйста!»

Зинченко забил фантастический гол, «Манчестер Сити» выиграл 9:0! Это надо видеть Экс-игрок «Уфы» зажигает в Англии.

«Я правда этого хотел!»

С первым голом Сашу поздравила «Уфа».

А вот такой прекрасной гифкой «твиттер» «Манчестер Сити» подкрепил описание гола Зинченко.

«Зинченко только что случайно забил трёхочковый».

«Хей, Зинченко, у голкипера есть семья, не поступай с ним так».

«Зинченко, хей, он приехал из Украины, его левая нога безумна, Зинченко, хей».

«Зинченко забил гол года? Сделайте мне одолжение, добавьте его в список кандидатов!»

«Ужасный комментатор. Зинченко 100% хотел забить. Крутой гол. Он не праздновал, потому что его команда и так уже вела 3:0.

«Всё ещё не могу поверить, что Зинченко перешёл в «Сити» из «Уфы». Этот трансфер подтвердил две вещи: 1) поиск игроков крайне недооценивается в топовых клубах; 2) РПЛ – высококлассная лига».

«Зинченко — топовый игрок, хороший профессионал, но при этом тот ещё нахал!»

«Хороший игрок Зинченко».

И напоследок инсайд от итальянского журналиста. «Это первый гол Зинченко в «Сити». С начала карьеры играя плеймейкера (фантазисту), сейчас он играет левого полузащитника. Может вернуться в «Уфу» в аренду этой зимой».

Тут не обойтись без комментариев гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова. Собственно, вот он.

Газизов: можем облизываться, но не рассматриваем варианта с арендой Зинченко

Шамиль Камилович и лично поздравил бывшего одноклубника. Глядите, как душевно: «Мы знали, что ты можешь, но такой завалил красавец. Мы все очень впечатлены и рады за тебя. Тут у нас сейчас хайп пошёл, что ты можешь перейти в аренду. Я сказал, мы писать все будем. Но думаю, что в аренду тебе лучше в „Барселону“ или „Реал“. За тебя мы всегда держим кулачки. Знай, что в Башкирии всегда за тебя, тут четыре миллиона болельщиков у тебя».