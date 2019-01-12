Кипер «Гленторана» забил крутой гол. Но 10 лет назад он выступил ещё ярче!

Звездой матча 24-го тура чемпионата Северной Ирландии «Институт» – «Гленторан» (0:2) стал голкипер гостей Эллиот Моррис. Пробивая штрафной на 10-й минуте со своей половины поля, Моррис так удачно приложился по мячу, что забил победный гол. Явную техническую ошибку допустил его коллега из «Института» Марти Галлахер, которого ослепило опускающееся за линию горизонта солнце. Моррис был настолько потрясён своим успехом, что на эмоциях пробежался вдоль трибун. Кажется, ему аплодировали даже болельщики соперника!

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» BBC SPORT NI.

«Я поднял глаза и увидел, где находится вратарь „Института“. Мне помог забить ветер», — сказал Эллиот.

Однако это не самый потрясающий гол в богатой карьере 37-летнего Морриса. Ещё более смешной эпизод с его участием случился в 2009 году во встрече чемпионата Северной Ирландии «Гленавон» – «Гленторан». Тогда в концовке встречи при счетё 2:1 в пользу своей команды Эллиот забил в собственные ворота, став автором забавного курьёза. «Гленторан» в итоге упустил победу. Можно сказать, сегодня голкипер взял реванш у судьбы, которого ждал долгие 10 лет.

Моррис играет в «Гленторане» с 2002 года, куда перешёл из «Вест Бромвича». Голкипер – настоящая легенда клуба: у него 723 матча в разных турнирах.