«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал»

По голевому моменту и ещё одной опасной атаке у каждой из команд в первые 11 минут матча. Игра от ворот до ворот без центра поля, каждый перехват – контратака. «При мне такой фигни не было», — мог бы подумать в этот момент Жозе Моуринью. Это правда: через месяц после его ухода о нём не напоминает ничего, кроме места в турнирной таблице.

Но есть нюанс: тактической революции пока не произошло. «МЮ» играет в тот же футбол, что и при португальце. Атакует за счёт небольшого количества игроков, узко, в расчёте на скорость Марсьяля и Рашфорда и креатив Погба. Обороняется глубоко, иногда забывая про зону подбора. И большинство игроков осталось на своих позициях. Изменения есть, но более тонкие.

Даже те футболисты, которые при португальце молча делали свою работу и не намекали на конфликт через прессу, выдали свои эмоции постоянными комплиментами в адрес Уле-Гуннара Сульшера. Его хвалят не только Погба и Мата, но и Матич, Рашфорд, Лингард и даже Лукаку, который не выходит в основе. Эмоциональный эффект от смены тренера настолько мощный, что и через месяц его просто нельзя игнорировать.

Сульшер как всегда хорош на замену. Сделал то, чего не мог никто после Фергюсона «МЮ» выдохнул.

Результат этого эмоционального эффекта: «МЮ» выиграл первые пять матчей с новым тренером. Рашфорд впервые в карьере забил голы в трёх матчах АПЛ подряд. Погба с момента назначения Сульшера – самый эффективный атакующий игрок в Лиге: четыре гола и четыре голевые передачи за месяц.

О Погба стоит поговорить отдельно. Он – единственный игрок, чья позиция изменилась сразу, как только пришёл новый тренер. Теперь он играет под Рашфордом. За месяц он дважды отметил, что получил свободу на новой позиции и наслаждается игрой. Восемь результативных действий в пяти матчах, в которых он принял участие, неплохо иллюстрируют, зачем ему свобода. Правда, мы помним, что в прошлом сезоне он иногда выходил на этой позиции и при Жозе, но с другой эффективностью. Чего не хватало?

Страсть

Описать всю команду одним эпизодом можно на примере прохода Янга в середине второго тайма. Он пробросил мяч мимо соперника, ушёл от подножки, пробросил мимо следующего, не ушёл от столкновения, врезался так, что кувыркнулся на траве, но даже после этого не выключился, вскочил и бросился в отбор. Всё это на неродной позиции правого защитника – так Сульшер попытался исправить хроническую пассивность правого фланга и отправил туда активного Янга. И там Янг сражался со страстью.

С такой же страстью с защитниками играли в «собачку» Марсьяль и Погба. С такой же страстью Марсьяль боролся за верховые мячи (больше всего выигранных единоборств в воздухе – у него, а не у Джонса, Кейна или Вертонгена). С такой же страстью Шоу шёл в каждый стык с Алли. И да, с такой же страстью Джонс тянул за майку Кейна в своей штрафной.

«МЮ» не позволил эмоциям управлять своей игрой: несмотря на всю страсть, команда играла расчётливо. Главная заслуга в этом принадлежит Погба: именно он отвечал за темп атак. Оценивал зоны, играл с партнёрами, давая игрокам атаки стартовать, или мгновенно ускорял игру, когда замечал рывок. Гол Рашфорда великолепен благодаря выдающейся передаче, но то, как быстро Погба оценил ситуацию и принял сложное решение, не менее важно, чем сам пас.

Готовность терпеть, страсть в каждом столкновении, борьба за каждый аут и холодная голова в контратаках – неплохое сочетание, и его хватило для победы. Но это не должно отвлекать от ещё одного важного вывода о матче.

«Тоттенхэм» был лучше

Не «не хуже», а именно лучше. Причём намного. Игра была равной в первые 20 минут – сумбурная, хаотичная игра, при которой обе команды легко переходили центр поля. Потом хозяева взяли игру под контроль. Атаки через правый полуфланг с пасом в бровку на Триппьера проходили постоянно. После таких розыгрышей били вторым темпом Уинкс, Эриксен и Кейн.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Ещё один приём «Тоттенхэма», к которому не были готовы гости: забросы за спину Джонсу на Кейна. Фил в какой-то момент устал фолить на сопернике и просто смотрел, как тот убегает от него в штрафной.

Ещё один шаблон, который проходил у «Тоттенхэма», — рывки Сона в штрафную с мячом. Кореец не то чтобы выдающийся дриблёр, но эффективный. Простого проброса хватало, чтобы вбежать в штрафную и создать там панику.

«Тоттенхэм» был лучше. Даже несмотря на то что оказался в тяжёлой кадровой ситуации: в первом тайме дёрнул мышцу Мусса Сиссоко. Дайер и Дембеле тоже не могут играть – у Маурисио Почеттино вообще не было полузащитника. Вышел Ламела, и они с Алли и Эриксеном далеко не сразу сориентировались, кто переходил на позицию правого ЦПЗ, а кто играет ближе к атаке.

Давление «Тоттенхэма» сбилось после вынужденной замены, но к 60-й минуте стабилизировалось на уровне пожарной сигнализации у ворот де Хеа. В последние полчаса лондонцы нанесли 10 ударов (из своих 21), шесть раз били из пределов штрафной и наиграли не на гол, а на два. По xGматч не ничейный – чистая победа хозяев.

Причина, по которой «МЮ» увёз победу из Лондона, всего одна.

Де Хеа сделал 11 сейвов

Это второй результат в его карьере в Англии. Больше сейвов за матч было только раз, и тоже в Лондоне, с «Арсеналом» чуть больше года назад. Если бы не де Хеа, классные решения Погба и самоотверженность команды были бы только приятными эпизодами. А говорили бы о другом: что Матич и Эррера контролируют зону подбора и страхуют Погба не лучше, чем при Моуринью. То есть никак. Что «МЮ» играет от обороны, но не умеет обороняться: вжимается в штрафную, слишком сужает пространство и теряет контригру. Что Лингард опять потерялся, а Джонс по-прежнему не соответствует клубу с лигочемпионскими амбициями. Что у Марсьяля на одно хорошее решение в атаке приходится одно странное. Что стандарты у собственных ворот по-прежнему вызывают панику. «Тоттенхэм» подал шесть угловых и нанёс четыре удара по воротам после угловых. Всё это тоже было, но из-за де Хеа об этом забудут.

Всё, что нужно знать об игре де Хеа в этот вечер, – в одной картинке. Фото с матча сборной, но не имеет значения. Поцеловать перчатку вратарю должен каждый игрок «МЮ», а пара ЦЗ – дважды.

Это не повод называть победу незаслуженной. В конце концов, в Манчестере не просто так ломали факс как-то летом – а именно ради таких матчей. И Сульшер, не стоит забывать, всегда был фартовым парнем. Теперь он фартовый тренер, который уже вошёл в историю: ни один другой тренер в «МЮ» не начинал с шести побед подряд.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович» .