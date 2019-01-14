Новые лица РПЛ. Кто эти люди

Бактиёр Зайнутдинов («Ростов»)

20 лет. Казахстан. Атакующий полузащитник. Рыночная стоимость: € 1,2 млн.

Бактиёр Зайнутдинов («Ростов») Фото: fc-rostov.ru

Казахстанские коллеги характеризуют новичка «Ростова» как исключительно трудолюбивого и разностороннего исполнителя. Кого только не играл Зайнутдинов в «Астане» — и защитника, и хава, и нападающего. Отличная стартовая скорость в комплексе с выносливостью позволяют Бактиёру выполнять большой объём работы. Со своими прямыми обязанностями — доставкой мяча на линию «огня» и в чужие ворота – Зайнутдинов тоже недурно справляется. Мало кому удаётся ознаменовать дебют в национальной команде голом. Бактиёр — смог. Венграм он забил на 10-й минуте выступлений за сборную.

Наиль Умяров («Спартак»)

18 лет. Россия. Опорный полузащитник. Рыночная стоимость: € 0,6 млн.

Наиль Умяров («Спартак») Фото: spartak.com

Ещё несколько месяцев назад Умяров бегал во втором национальном дивизионе за 18 тыс. рублей в месяц, а теперь осваивается в первой команде «Спартака». Несмотря на юный возраст, Наиль внешне безболезненно перешёл из юношеского футбола во взрослый. Первую часть сезона в ФНЛ парень отыграл почти без замен, притом что его позиция – волнорез – предполагает высокую вовлечённость в процесс и стабильно высокую нагрузку. О характере свежеиспечённого спартаковца красноречиво скажет золотая школьная медаль – сразу видно: серьёзный, целеустремлённый молодой человек. Кстати, в «Спартаке» Наиль уже был – 10-летним мальчиком, но как игрок сформировался и созрел для профессионального футбола в «Чертаново».

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Максим Глушенков («Спартак»)

19 лет. Россия. Вингер, нападающий. Рыночная стоимость: € 0,7 млн.

Максим Глушенков («Спартак») Фото: spartak.com

Ещё один «продукт» чертановской школы в «Спартаке». Глушенков – из футбольной семьи. Отец Максима поиграл на профессиональном уровне, а теперь работает администратором в смоленской команде. Тем не менее Глушенкова-младшего язык не повернётся назвать «папенькиным сынком». Карьера Жука – прозвище игрока – могла закончиться, толком даже не начавшись. Получив травму, мальчишка оказался не нужен академии «Локомотива». Сунулся было в «Спартак» — не взяли. За воспитание футболиста Глушенкова нужно «Чертаново» сказать спасибо. Разглядели талант, огранили, довели до взрослого футбола. Полмиллиона евро от «Спартака» – отличная премия школе за проявленную в своё время проницательность. Что красно-белым «копейки», то бело-синим – солидное подспорье.

Дамиан Шиманьски («Ахмат»)

23 года. Польша. Центральный полузащитник. Рыночная стоимость: € 1,0 млн.

«Висла» торжественно обставила прощание с Шиманьским – огромный пост на официальном сайте разместила. Трансфер хавбека стал вторым по величине в истории клуба из Плоцка (1,5 млн евро, согласно transfermarkt), поэтому радостные эмоции у продавца явно преобладали над грустными. «Ахмат» тоже можно поздравить с удачной сделкой: возраст и статус новичка, с недавних пор «сборника» своей страны, позволяет рассчитывать на выгодную перепродажу со временем. У грозненского клуба богатый и преимущественно успешный опыт сотрудничества с поляками: Дамиан стал уже пятым легионером из этой страны в истории «Терека»/«Ахмата».

Зураб Давиташвили («Рубин»)

17 лет. Грузия. Атакующий, левый полузащитник, форвард. Рыночная стоимость: € 0,25 млн.

Курбан Бердыев обычно аккуратно и не спеша подводит зелёных мальчишек к первой команде. В случае Давиташвили адаптационный период могут ускорить два фактора: очередная смена вектора в «Рубине», который отныне собирается делать ставку на недорогой в «эксплуатации» молодняк, и игровые характеристики новичка. Статистика парня впечатляет: за юношеские сборные Грузии Зураб совершал в среднем по одному результативному действию за матч: 23+5 в 28 играх! Лидерские качества Давиташвили подтверждены капитанским статусом. Игрок прилично оснащён технически, подвижен, универсален. Возможно, для суровой РПЛ он пока сыроват, так и Азмун не сразу стал тем Азмуном, каким мы его знаем. Перспективы роста у грузинского хавбека налицо.

Шамсиддин Шанбиев («Урал»)

21 год. Россия/Таджикистан. Правый, левый защитник, опорный полузащитник. Рыночная стоимость: € 0,3 млн.

Уроженец небольшой таджикской деревеньки прошёл всю спартаковскую вертикаль, снизу доверху – только заключительную ступеньку не одолел. За первую команду красно-белых Шанбиеву сыграть не посчастливилось. Прошлым летом он предпринял первую попытку попасть в Премьер-Лигу в обход родного клуба – через «Ростов». Не получилось. Теперь делает вторую. Понятно, что при живом-здоровом Кулакове шансов на место справа в защите у Шамсиддина объективно немного, но он и в центре сработать способен, и на левом краю. Владимир Бесчастных наверняка самым подробным образом отрекомендовал ученика давнишнему товарищу и единомышленнику Парфёнову. Своими глазами Дмитрий Владимирович футболиста тоже видел, когда его «Тосно» со «Спартаком-2» встречался. Где и как использовать, уже наверняка знает.

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

22 года. Россия. Вингер, нападающий. Рыночная стоимость: € 0,9 млн.

Антон Зиньковский («Крылья Советов») Фото: kc-camapa.ru

После перехода «Чертаново» в профессионалы Зиньковский считался, пожалуй, самым ценным активом команды. Логично предположить, что на его трансфере столичный клуб больше всего и заработал. За неимением официальных цифр доверимся экспертам transfermarkt, определившим Антона на первое место в рейтинге крупнейших продаж «Чертаново» с 800 тыс. евро. Биография Зиньковского типична для воспитанников школы: в ЦСКА и «Краснодаре» забраковали, в «Спартаке» даже смотреть не стали из-за малого роста (кличка Шкет говорит сама за себя). Первым клубом Премьер-Лиги, обратившим пристальное внимание на лидера «Чертаново», стала «Кубань». Но ни в Краснодаре, ни в «Зените» подняться выше резервной команды Антон не сумел. Теперь предпримет третью попытку прорваться в РПЛ – в Самаре. Пора, пора уже выходить на новый уровень!

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Лассана Ндиайе

18 лет. Мали. Нападающий. Рыночная стоимость: € 0,2 млн.

Лассана Ндиайе — потенциальный новобранец ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Даже если ЦСКА не совершит зимой ни одного трансфера – острой нужды в доукомплектации Виктор Гончаренко не испытывает, – минимум одно новое лицо в его составе весной появится. Малийский тинейджер Ндиайе с середины осени тренируется в Ватутинках, летал с командой на знаменитый выезд в Мадрид в начале декабря, но только в марте сможет дебютировать в красно-синей майке.

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В юношеской сборной Мали Лассана феерил: 8 голов в 11 матчах (6 из них в финальной стадии чемпионата мира среди 17-летних в Индии). Нарезка на платформе Instat Scout характеризует его как футболиста проворного, стремительного, по-хорошему наглого. Телосложением и манерой игры он Мусу напоминает. Очень любопытно будет взглянуть на Ндиайе во «взрослом» интерьере. Чутьё на таланты «армейскую» селекцию в последнее время редко подводит.