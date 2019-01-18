В «Динамо» готовится революция. Некоторые подробности уже известны

В начале следующей недели будет объявлено, что контроль над клубом переходит к ВТБ.

Что было?

В «Динамо» довольно часто меняется власть, за последние 10 лет клубом руководили 8 человек. Кто-то из них представлял общество «Динамо», в том числе генералы из ФСБ Геннадий Соловьёв и Владимир Проничев, кто-то коммерческие структуры, являвшиеся в разное время спонсорами и владельцами клуба. После ухода Николая Толстых, руководившего бело-голубыми с 1993 по 2001 год, борьба за власть между двумя этими группировками не утихает. Заканчивается всё всегда одинаково: скандал, долги, смена собственника и руководства.

Так было с Алексеем Федорычевым, который собрал в «Динамо» мощную португальскую диаспору, как потом выяснилось, на оформленные на клуб кредиты. Так было в период Бориса Ротенберга, coбравшего осколки звёздного «Анжи», но в итоге клуб сначала получил еврокубковый бан, а затем впервые в истории вылетел из Премьер-Лиги.

С 2009 года «Динамо» тесно сотрудничает с ВТБ, который получил тогда более 70 процентов акций клуба. На эту сделку банк пошёл в том числе под строительство нового спортивного комплекса, включающего в себя футбольную и хоккейную арены. Управлялось «Динамо» таким образом, что на каком-то этапе оказалось в долгах. ВТБ их погасил, увеличив свою долю в новом стадионе также до 70 процентов.

В декабре 2016-го ВТБ продал контрольный пакет акций ВФСО «Динамо» за символический рубль, но остался генеральным спонсором команды и по сути владельцем строящегося стадиона. Почему продал? Да всё из-за того же финансового фэйр-плей.

Как хорошо ты знаешь историю «Динамо»? Тест Что сделал Кокорин в своём первом матче за «Динамо»? И ещё 9 вопросов.

Что происходит сейчас?

Сейчас ВТБ, финансирующий «Динамо» на 90 процентов, не имеет никакого влияния на происходящее в стане бело-голубых.

Совсем недавно текущий владелец клуба ВФСО «Динамо» в лице его руководителя Владимира Стржалковского пытался найти нового генерального спонсора для ФК. Не получилось.

ВФСО не подпускает ВТБ к принятию решений по управлению клубом, а ВТБ в ответ намекнул, что «Динамо» придётся платить аренду за игру на родном стадионе, а то и вовсе оставаться в Химках.

Плюс ко всему спортивный директор динамовцев Роман Широков не ладит с главным тренером Дмитрием Хохловым, что существенно сказалось на трансферной компании клуба в межсезонье. Широков фактически открыто выступал за увольнение Хохлова, когда команда переживала спад, проиграв в сентябре три матча подряд с нулём забитых голов, а затем, после победы над «Зенитом», трижды сыграла по 0:0.

Кроме того, команда не воспринимает всерьёз генерального директора Сергея Фёдорова и конфликтует с ним.

Мигел Кардозу: отвёз в Португалию водки. И ещё отвезу Вингер «Динамо» – о том, как отдавал голевую передачу на «Ноу Камп» и каково переезжать в Россию с беременной женой.

Что будет?

Как стало известно «Чемпионату», вопрос о передаче акций уже решён, сейчас оформляются необходимые документы. В начале следующей недели об этом должны объявить официально. ВТБ готов выделять на «Динамо» сумму от 4,8 до 5,5 млрд рублей ежегодно — то есть в среднем около 65 млн евро.

Играть бело-голубые, конечно же, будут в Петровском парке. Первый матч на новой арене — 10 марта со «Спартаком».

Руководить клубом будет Юрий Белкин, который был председателем совета директоров «Динамо» с 2016 по 2018 год, а сейчас является членом совета директоров ФК и советником генерального директора по капитальному строительству. Также Белкин на первых порах будет выполнять роль спортивного директора, пока не подберут замену Роману Широкову. Кандидатов несколько, один из них — Дмитрий Галямин — раньше работал в «Динамо» на этой позиции. А Дмитрий Хохлов останется на своём посту.

Ну и по трансферам. Работа по усилению состава уже началась. «Динамо» в первую очередь ищет центрального защитника, «десятку» и нападающего таранного типа. С вероятностью 99% контракт с бело-голубыми подпишет Ивелин Попов. Ему готовы предложить 850 тыс. евро в год.