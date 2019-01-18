В «Арсенал» пришёл настоящий панк. Он слэмится, и ему побоку чужое мнение

«Я ощущаю себя панком. Прежде всего это люди, которым плевать на мнение окружающих. Проблема в том, что им приписывают дебильное поведение, считают, будто они ведут себя как свиньи. На самом деле, у меня полно знакомых, которые играют рок, но при этом являются культурными людьми».

Готовьтесь, в Тулу приехала эпичная личность. Вот лишь несколько фактов, которые не помешает знать об игроке сборной Беларуси Максиме Володько.

— Он завёл у себя дома ядовитого паука-птицееда и кормил его крупными тараканами.



— В 17 лет ему отказали проколоть уши в салоне без расписки родителей. В итоге это сделала его одноклассница.



— Ему принадлежит фраза «Я почти не читаю спортивную прессу. Раз в неделю захожу — вдруг продали, а я не в курсе».

Про «Арсенал» он наслышан — здесь играет его бывший партнёр. За игрой Анри Хагуша он смотрел школьником по ТВ, а чуть позже они сошлись в БАТЭ. В общем, Хагуш в этот разговор явно напрашивался. Да и как с таким типом писать обычный формат? Решили усесться за интервью все вместе.

Володько: Я тут подумал. Я ведь оказался ближе к «Нашествию». Тула совсем рядом с Тверью (315 км. — Прим. «Чемпионата»).



— Там, кажется, есть проблемы с организацией.

В.: Ты про грязь, да? Меня это не останавливает, я музыку собираюсь слушать.



— Ты же тащился от «Короля и шута»?

В.: Даа, с этого я начинал.



— Та же тема. Включал в раздевалке БАТЭ?

В.: Один раз попытался включить «Проклятый старый дом». Сразу началось: выключай-выключай. Включили какой-то рэпчик. Ну и ладно, я никому не навязываю.

— Анри, зачем вы так?

Хагуш.: Да я-то что? Я вообще на концерт Кипелова ходил! Два раза! У нас играл Роман Адамов, и у него он в машине играл — мы все над этим смеялись. Он мне как-то сказал: «Вот будем в Москве — отведу тебя на концерт». Адамов с Кипеловым хорошо общаются, поэтому после концерта мы к нему зашли — культурный такой.

В.: Был на его концерте в Минске, пришли братья Запашные. Все стояли к ним за автографом.



— Губерниев тоже любит Кипелова.

Х.: Я знаю пару песен. «Я свободен», например. На концерте, кстати, был приличный контингент.



— Ну ты ходишь на «випы». Макс-то, наверное, слэмится?

В.: Недавно ходил на Lumen, попробовал в первый раз. Потом они приехали во второй раз, и я снова пошёл в слэм. Прилетело немножко локтем, но несильно. Слушаю FPG, «Бригадный подряд», «Порнофильмы».



— Анри, знаешь, что такое слэм?

Х.: Нет.

В.: Ну это когда на концерте под музыку люди толкают друг друга перед сценой. Отрываются так.



— Что сейчас происходит в Беларуси с рок-музыкой?

В.: В России эстрада на порядок сильнее, и с роком всё то же самое. Фрешмены? Сложно их отслеживать — рекламы почти нет. Например, назову NizKiz. Слышал о фестивале «Рок за Бобров»? Они туда приезжали. Это такой крупный фестиваль, куда приезжают разные российские группы вроде Anacondaz.

Х.: А я знаю Макса Коржа!

В.: Он, кстати, в Борисове служил.

Х.: И Галыгин тоже из Борисова.



— Макс, ты же не только слушал панкуху, но и выглядел как панк? Длинные волосы, уши проколоты.

В.: Сейчас тоже серёжки ношу. Есть же разные серьги. Блестяшки в духе Криштиану Роналду мне не нравятся, я больше люблю чёрные с шипами. Это больше по-рокерски как-то.

Х.: Я в 2014-м об этом даже не знал! Только когда уехал, увидел его с серьгами на фото, звоню Анатольичу (Капскому. — Прим. «Чемпионата»), говорю: «Это ещё что такое?!».

В.: Я с утра перед автобусом снимал, а потом после автобуса надевал. Так их никто не видел.



— А в чём проблема? Ну носит и носит.

Х.: Мне не нравится. В Туле сейчас научим его хорошему.



— Что тут плохого-то?

Х.: Ну а смысл мужчинам носить серьги? Женский топик тоже можно носить. Он вон уже опомнился, длинные волосы состриг.

Максим Володько Фото: fcbate.by

О кино, еде и повадках

— Макс, ты же фильм «Брат» очень котируешь?

В.: Мой любимый.

Х.: «Брат» — крутой фильм.



— На Кавказе нормально относятся ко всем этим бандитским фильмам? «Брат», «Бумер», «Жмурки».

Х.: Ты думаешь, там всё по-другому, что ли? Я сейчас говорю только за Абхазию, но у нас эти фильмы считаются классикой. Мне Бодров очень нравится, он талантливый.



— Какая кухня вкуснее, кавказская или белорусская?

Х.: Ближе родная, но у белорусов тоже вкусная. Просто если будешь питаться только кавказской кухней, будешь выглядеть как…



— Алан Касаев?

Х.: Гиа Григалава! (Смеётся.)



— В Белорусской кухне помимо драников и картошки ещё что-то есть?

Х.: Грибы! Тоже с картошкой, правда.



— Ну, это не белорусское блюдо.

Х.: Макс тех времён не застал, но одно время у нас на базе БАТЭ собирали грибы. Тренером был Криушенко, он сейчас в сборной Беларуси. Так вот, он сам собирал грибы, отдавал в столовую, и нам их жарили.



— Футболистов не подключал?

Х.: Ермакович тоже собирал. Виталик Родионов однажды взял меня в лес, но я не смог их нормально выбирать, брал всякие поганки. Просто ходил за ним и смотрел. У нас же база в Борисове была прямо в лесу. Ещё, помню, ел там очень вкусную сушёную щуку. Мы и на рыбалку ходили, когда играли в ЛЧ в 2008-м.



— Лукашенко, картошка. Что ещё создаёт образ современной Беларуси?

Х.: Культура! Очень добрые и культурные люди.

В.: Даже дорогу банально подсказать. В Москве реакция будет другой.



— Стоп. Ты часто бываешь в Москве?

В.: Нечасто, но вся эта суета, беготня…

Х.: Реально в Беларуси удивительные люди.



— Давайте с примерами.

Х.: Ну вот смотри, как-то я жил один на базе. Не люблю вставать рано, поэтому поселился прямо там, чтобы не ездить лишний час.



— Как так? С кем там общался?

Х.: Вообще один жил. В лесу — как дикий зверь. Только в столовую кто-то приезжал. Новый год так и встретил.



— Эм.

Х.: Ну да, так получилось. Так вот, продолжая тему людей в Беларуси. В день перед Новым годом на базу пришла женщина, которая там работала. Приготовила еду, принесла мне красную икру, представляешь? Пробили куранты, а я съел эту икру, позвонил родным и лёг спать.

О сборной Беларуси и независимости Абхазии

— Как тебе новый маскот сборной Беларуси Ваяр?

В.: Как минимум оригинально!



— Сборной это не помогает. Почему с ней всё так плохо?

В.: Сложный вопрос. Можем очень хорошо сыграть с Нидерландами или Францией, а потом сыграть вничью с Люксембургом. Стабильности нет.



— Анри, признавайся, звали тебя в сборную Беларуси?

Х.: Да.



— Сколько раз?

Х.: Два раза. Один раз в «молодёжку», а во второй раз уже звонил Капский на тему главной.

— Почему не пошёл?

Х.: Уехал тогда в «Рубин». Не хотел считаться легионером.



— Жалеешь?

Х.: Если честно, да. Надо было соглашаться. После этого вариантов не было.



— Ты же родился в Абхазии?

Х.: Родился в Гагре. У нас семья из четырёх человек — родители и мы с братом.



— В составе сборной Абхазии ты выиграл чемпионат среди непризнанных государств.

Х.: Он там же и проходил. Вся республика за нас переживала, очень радовалась победе. Не знаю, сколько там вмещает стадион, но мне кажется, народу было в три раза больше, чем он вмещает. Такое единение!

— Детство в республике было непростым?

Х.: Мы — дети войны, хоть я и уехал в 12 лет в Москву. Но это тема для отдельного разговора.



— Согласен.

Х.: Тяжело переживал конфликт в 2008-м, я тогда как раз был в БАТЭ. Для меня главное то, что Россия признала Абхазию. Хочу, чтобы она была независимым государством.



— Как думаешь, когда это случится?

Х.: Это уже случилось! Повторюсь, Россия признала Абхазию, и это самое главное. Что там говорят остальные, мне вообще неинтересно. Ещё бы Беларусь сделала то же самое.



— Это к Максу. Ты, как истинный панк, к политике ровно дышишь?

В.: Не вижу смысла об этом кричать, если не можешь принять в этом участие. К тому же мне просто неинтересно забивать этим голову.

О Лукашенко и противостоянии с Минском

— Батька-то в порядке?

В.: Тут Комиссаренко (известный комик из Беларуси. — Прим. «Чемпионата») выступал как-то в Минске, шутканул про Лукашенко. Пошли разговоры, что больше не пустят его в страну. Голос, кажется, спародировал. Поэтому лучше не стоит лишний раз привлекать внимание (смеётся).

Х.: Там очень спокойно, большой порядок.

В.: У нас это просто даже не обсуждается. Это в России все эти разговоры про политику, а в Беларуси ты за месяц можешь не услышать фамилию Лукашенко.

Х.: Ты посмотри хотя бы, как там ездят люди. Просто сравни трафик в Москве и Минске.



— Как насчёт качества жизни?

В.: Ну, здесь это тоже зависит от того, сколько человек получает. Если они получают 200 долларов в месяц, конечно, им Лукашенко не нравится.

Х.: К теме России: заметил, как после ЧМ у нас изменилась полиция? Раньше же был вообще ужас. Посмотри, какими они все стали культурными! ЧМ очень поменял отношение к людям. Мы же как раз тогда улетели на сборы, и уже на паспортном контроле люди стали иначе себя вести. Как они теперь встречают, разговаривают, приятно даже!



— Лукашенко недавно обратил внимание на футбол. Похвалил «Динамо» Минск после разгрома «Зенита».

В.: Как выяснилось, поторопился.

Х.: А я был рад, что «Зенит» их так наказал в ответной игре.



— «Динамо» с БАТЭ и впрямь соперники?

В.: Очень принципиальные встречи, там такая заруба!



— Сколько болельщиков приходит?

В.: В Минске 5-10 тыс., в Борисове побольше. Там сейчас стадион построили, болельщики любят футбол.



— Ну, такой-то ажиотаж в Туле тебе обеспечен каждую игру.

В.: Надеюсь, что так. Слышал, что там ходит много болельщиков.

Х.: Не сомневайся, у нас с этим всё в порядке. Болельщики создают очень крутую атмосферу.



— В Минске, кстати, в прошлом году жаловались, что им не позволили стать чемпионом кабинетные игры. Что думаете?

В.: Ну, что ещё говорить, когда не можешь выиграть титул?

Х.: Помню, в 2014 году мы с Филиппенко встретили всю их команду в одном заведении. Они тогда шли первыми и стебались над нами по этой теме: «Ха-ха, на каком вы там месте?». Отрыв был в пять очков, и спустя три дня мы играли в Минске. Я в той игре забил, и мы выиграли.

«Борисов-Арена» Фото: borisov-arena.by

О животных и «Камеди Клаб»

— Таскал своего паука на тренировки?

В.: Да ты что, я его сам боялся трогать!

Х.: Это была постоянная тема для подколов. У нас ещё у вратаря Артёма Сороко был хорёк, всё время хотели их с пауком поджарить.

В.: Он и так умер раньше времени. В какой-то момент просто перестал двигаться. Оказывается, за ним надо было ухаживать. Скорпиона теперь хочу.

Х.: У нас Беляев вон собаку искал три дня. Разве что до Первого канала не дошёл.

В.: Ну а что тут такого?

— Это говорит человек, который не смог содержать паука?

Х.: Притом что паук у него был один, а собак у Беляева штук 20.



— Макс, ты же кота подсмотрел у Павла Воли? Любишь «Камеди»?

В.: Да, когда хочется мозг отключить, расслабиться.



— Белорусские стендаперы — топчик?

В.: Комиссаренко и Усовича вы знаете, они выступают в России. Но хватает и других. Сейчас кто-то из них в «Прожарке» участвует. Надя Приходько, например.

Х.: Знаю только Галыгина. Он за БАТЭ болеет.



— Слышали, что у него был напряжённый диалог с Василием Уткиным?

В.: Уткин просто видит, что это цепляет людей, вот и троллит белорусов. Я б тоже так делал, если бы видел, что человек так бесится с какой-то темы. Ну называет он нас «бульбашами», что тут такого? Нужно просто пройти мимо, да и всё.

Х.: Кстати, Гончаренко не любил «Камеди Клаб». Как только кто-то включал это шоу, он говорил: «Уберите это от меня». Не могу сказать, чем они ему не угодили.

О Гончаренко и БАТЭ

— Гончаренко — лучший тренер в карьере?

Х.: У меня таких тренеров три — Криушенко, Гончаренко и Ермакович. Каждый дал что-то своё, но лично я всё-таки выберу Ермаковича.

В.: Ну, давайте так, каждый из них и впрямь что-то в меня вложил. Если смотреть на достижения, конечно, можно назвать Гончаренко.

Х.: Просто Ермакович ещё не успел поработать главным в России.



— С Гончаренко, наверное, полно историй.

В.: Есть у меня одна — я тогда только-только пришёл в БАТЭ. Надо было куда-то поселиться, но не знал, в какую комнату. Сергей Веремко говорит: иди вон в ту. Там висел значок Лиги чемпионов, и я догадывался, что здесь что-то не так. Тем не менее открываю, а там он — стоит ко мне спиной и разговаривает по телефону. Я скорее бежать оттуда. Гончаренко выходит на тренировку и рассказывает: стою, разговариваю по телефону, а кто-то ломится в комнату. Не стал ругаться — понял, что меня разыграли.

Х.: Я его помню совсем молодым, он же сначала дубль тренировал. У БАТЭ вообще всё в порядке с тренерами — Криушенко ушёл в сборную Беларуси, Гончаренко и Ермакович в ЦСКА. Сейчас тренер Бага, и я уверен, что его тоже ждёт большое будущее.



— Ты к Гончаренко в номер не ломился?

Х.: Как-то играли на маленькие ворота, и он всех просил: «Не прыгайте в ноги». Филиппенко кому-то прыгнул, Виктор Михайлович бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!». И ушёл. В другой раз вышел на разминку, и ему не понравилось, как мы разминались. Что только не бросал, бананы, лёд.

В.: Один раз зашёл, говорит: «Какие-то вы сонные! Вот вам ведёрко льда!».



— В чём его секрет успеха?

Х.: Здесь нет чего-то конкретного, много всего. Например, отношение к футболистам. В 2008-м я приехал в «Рубин» и через несколько дней забил тревогу — просил забрать меня обратно. В БАТЭ были очень близкие и тёплые отношения, у нас в России такого нет. В этом большая заслуга Капского.



— Где застали его смерть?

Х.: В тот день, 22 сентября, была игра с «Рубином». Утром узнал о его смерти, целый день плакал. Просто за неделю до этого с ним разговаривал, и он мне сказал очень личные слова. Он — мой родной человек, очень многое для меня сделал.

В.: У нас была тренировка. Выхожу, все молчат. Спрашиваю, что случилось — мне и рассказали. У команды был шок. Пробежались немного и ушли. Долго ещё были не в себе.



— В России мало кто близко знаком с фигурой Капского. Сможете вкратце рассказать, почему для БАТЭ он великий?

В.: Ну вы представьте, белорусский клуб выходил в Лигу чемпионов!

Х.: Как там «Спартак» сыграл в квалификации? А другие наши команды чуть раньше? Мы проходили очень сильных соперников и регулярно участвовали в еврокубках. Это заслуга Капского. Однажды я пропускал игру в ЛЧ с «Порту» и сидел с ним в ложе. Говорю ему: «Анатолич, зачем тебе это надо? Ну, возьми ты коньяк, сигару и наслаждайся!». А он не мог — носится, что-то кричит. Жена рассказывала, что после игры он приходил домой в два часа ночи и читал наши показатели в Instat.

— Отличный дядя!

Х.: На сборах нам выдали шерстяные носки Joga. В них было неудобно, и я надел Nike. Он разглядел это в фотоотчёте на сайте, сразу же позвонил и спросил, почему так. Как только узнал причину, сразу распорядился, чтобы всем выдали тонкие носки.



— Вы же при нём едва не вышли в 1/8 финала ЛЧ.

Х.: Да, нам тогда надо было у «Ромы» выиграть. Но самый пик был в 2008-м. Помню, мы тогда сели в автобус, надо было проехать две станции. Едем, а на меня смотрит какая-то женщина. Смотрит и говорит: «Вы же вчера играли?!». Отвечаю: «Ну да». А она: «Не могу поверить, что вы можете ехать в автобусе». В 2014-м такого внимания уже не было.

В.: Ну да, к хорошему быстро привыкаешь.