Что на Украине говорят о возможном трансфере Ракицкого в «Зенит»

Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Как сообщает Tribuna, по соглашению 29-летний футболист будет получать около € 2,5 млн в год.



Как нетрудно догадаться, пользователи соцсетей в России и Украине живо отреагировали на резонансную новость. Неудивительно, что активнее всех её обсуждают поклонники донецкого клуба – ведь других в карьере Ракицкого до сих пор и не было.

Трансфер Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит»: «за» и «против» Много инсайдов и ни слова о политике.

Страница Shakhtar Fun в Facebook

Рамиль Аистов: «Удачи! Неплохое продолжение карьеры. Но и для «Шахты» потеря».



Константин Перепичаенко: «Срочно отдавать надо! Я думал, это «Шахтёр» заплатить должен кому-то, чтоб он ушел».



Ирина Гриновецкая: «Удачи Ярику! Для ШД много пользы принес! Но больше пяти лет на одном месте играть нельзя, у многих теряется мотивация».



Руслан Дубровський: «Надеюсь, после такого «патриотического» поступка его и за сборную Украины выступать больше не пригласят. А то гимн заставляют исполнять, мучается человек».

Группа болельщиков ФК «Шахтер» Донецк в Facebook

Валерий Гницевич: «Ничего страшного. Нужно наигрывать Матвиенко и отзывать Соболя».



Artem Semenov: «Теперь в сборной его точно не будет».



Александр Щербина: «Да какая может быть мотивация, когда играешь против нищебродов, которые на две-три лиги ниже по своему уровню футбола».

Дмитрий Загоруй: «Ну, может, хоть нормального защитника приобретут, а то в ЛЧ от него толку ноль».



Сергей Заскаль: «Народ, что вы несёте? Рак — основной наш защитник, без него будет полная задница. Просто парня достали нацики со своими проблемами, вот и валит человек с этого ада».



Александр Щербина: «Я думаю, что его меньше всего волнует, что и кто про него говорит. Просто подходящий вариант, замечательный город, очень красив. Чемпионат не самый быстрый в Европе, плюс хорошие деньги и низкие налоги. Прекрасная инфраструктура у клуба, да и уровень жизни в Питере поинтересней Киева».



Robal Tko: «Не сомневался, что если кто и уйдёт в Россию, то это Ракицкий.В сборную Украины таких не брать».



Artem Garnik: «Схавал Фонсеско Ярика((( Очередь за Пятовым...»

Украинец Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Грядёт политический скандал? 29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, соглашаясь на переезд в Санкт-Петербург.

Гостевая страница болельщиков «Шахтёра» на сайте «Террикон»

Богдан: «Если это так, то какое-то невменяемое решение клуба с массой репутационных потерь. Перекрыть их может только сумма с семью нулями».



Yelvis: «Разве эта новость не появляется каждое межсезонье?».

Hotabych: «Если сделка пройдет — можно будет считать её высшим пилотажем менеджмента. ИМХО. Сплавить стареющего, капитально сдавшего игрока, который попал в немилость к главному тренеру, за огромные как для его нынешнего состояния деньги и за копейки найти рослого парня, хорошего внизу в отборе — это отличная работа».

Сообщество футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) «Вконтакте»

Алексей Константинов: «Легенда! Поддерживаю любое его решение!»



Антон Комышев: «Был бы рад за него».



Антон Грипак: «На мой взгляд, Ракицкий очень сдал в последнее время и это не пара месяцев, а пара сезонов. Не думаю, что продажа Ракицкого сильно прямо ослабит нашу команду. У нас есть перспективный Матвиенко, который и в центре так же может играть да еще и куда быстрее и проворнее Ярика».



Андрей Ярошенко: «10 лямов за рака?!!! Ну это несерьёзно!».



Сергей Пахомов: «Сначала Дарио и Кучер, теперь Ракицкий? Фонсека что, убирает всех влиятельных игроков?».

«Твиттер»