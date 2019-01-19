Куда попал Головин? «Монако» крупно проиграл на своём поле

Новички пока не помогают «Монако», а мешают.

Как дела у «Монако»?

«Монако» по-прежнему предпоследний. Хуже только «Генгам», об которого сегодня «ПСЖ» вытер ноги — 9:0.

«ПСЖ» страшно отомстил за вылет из Кубка. Он выиграл у обидчика со счётом 9:0 Мбаппе и Кавани сделали по хет-трику.

Но продолжает борьбу в обоих Кубках, что даёт определённый надежды на Европу. Тем более, что в Кубке Франции уже нет «ПСЖ».

Россиянин Александр Головин два тура назад вернулся в строй после четырёхматчевой дисквалификации и в обоих матчах «Монако» выходил в старте. Его кредит доверия у Тьерри Анри явно не исчерпан.

«Политики вынуждают Рыболовлева продать «Монако». Что творится в клубе Головина Пять вопросов французскому журналисту про нашего легионера и «Монако».

Ротация

Россиянин вообще один из немногих в «Монако», кто играет постоянно. Главный тренер очень активно ротирует состав. Возможности есть, клуб подписал нескольких новичков, плюс возвращаются в строй травмированные. В матче со «Страсбургом» Анри вернул в состав не попавших в заявку в прошлом туре с «Ниццей» новичков Фабрегаса, Налдо и Фалькао, который три дня назад вышел на замену. А вот Стевана Йоветича, вернувшегомя после травмы и сыгравшего в прошлом туре 13 минут, не оказалось в заявке.

Головин чуть не проиграл из-за видеоповторов. «Монако» спас Бенальо Во всех ключевых моментах матча арбитр смотрел повторы. И чуть не ошибся.

Снова весело

Вроде бы состав у «Монако» неплохой, но если не везёт, то не везёт во всём. На 7-й минуте Налдо сорвал выход один на один, но за мгновение до этого лайнсмен зафиксировал офсайд. Франсуа Летексье пошёл смотреть, отменил офсайд и удалил защитника.

На 12-й минуте Людовик Ажорк открыл счёт в матче, на 17-й Адриен Томассон удвоил преимущество гостей. И можно было было включать похоронный марш.

Но ещё 5 минут спустя Головин потерял мяч на чужой половине поля, отобрал, снаряд отскочил к Тилемансу, а тот отправил Фалькао на свидание с вратарём. 1:2.

На 42-й минуте защитник гостей Стефан Митрович запулил в перекладину.

И ещё веселее

Во втором тайме «Монако» ничего не мог противопоставить сопернику. «Страсбург» играл ярче, изобретательнее и создал несколько голевых моментов. На 63-й минуте Ибраима Сиссоко снял все вопросы в этом матче. Этот гол надо видеть!

А через 5 минут Ажорк добавил контрольный в голову. На 69-й минуте был удалён Митрович, команды стали играть в равных составах, но было уже поздно. «Страсбург» полностью всё контролировал, а в добавленное время забил пятый гол.

Головин был заменён на 66-й минуте, между третьим и четвёртыми голами.