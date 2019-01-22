У «Спартака» есть предложения по Зе Луишу и Адриано. Подробности

«Чемпионат» ещё в конце прошлого года сообщал, что «Спартак» заинтересован в расставании с Луисом Адриано. Главная причина – слишком высокая зарплата бразильского футболиста, которая перегружает платёжную ведомость. Другое дело, что варианты на соответствующие деньги найти не так просто, поэтому о моментальном уходе речи точно не шло. Но сама позиция – что клуб не против расстаться с «дорогим» нападающим — в футбольных кругах известна.

Сам футболист из «Спартака» не рвётся. Его тут, в общем, всё устраивает. Слухи о том, что бразилец был недоволен расставанием с Массимо Каррерой, действительности не соответствуют. Наоборот, в последние полгода работы итальянца в «Спартаке» у Луиса Адриано как раз были не самые простые отношения с тренером, поэтому нельзя говорить, что футболист огорчился уходу Карреры.

Сейчас появился конкретный претендент на Луиса Адриано – турецкий «Галатасарай». Турки сначала предложили за нападающего 5 млн евро, но сейчас подняли своё предложение до шести. Но «Спартак» не горит желанием расставаться с Луисом Адриано меньше чем за 10 млн. Так что торг на данный момент продолжается. И вовсе не факт, что футболист покинет «Спартак» этой зимой. По крайней мере, перед зимней паузой Адриано показывал весьма неплохую игру, и главный тренер «Спартака» Олег Кононов был бы не против и дальше работать с ним. Если, опять же, оставить за скобками денежный вопрос.

К слову, в числе интересующихся Луисом Адриано появился и ещё один клуб. Тоже из Турции, «Бешикташ». Но пока интерес «Галатасарая» конкретнее.

Есть новости и в отношении другого нападающего «Спартака» — Зе Луиша. Им заинтересовался английский «Лидс Юнайтед». Как стало известно «Чемпионату», в конце прошлой недели лидер Чемпионшипа сделал «Спартаку» конкретное предложение. Англичане готовы отдать за футболиста 12 млн евро.

«Лидс Юнайтед» сейчас активно бьётся за долгожданное возвращение в Премьер-лигу. Клуб покинул её 15 лет назад, и все эти года попытки вернуться были безуспешными. Однако сейчас команда, возглавляемая Марсело Бьельсой, как никогда близка к тому, чтобы снова оказаться в АПЛ. После 28 туров она с 54 очками лидирует в Чемпионшипе, опережая на одно очко «Норвич Сити».

В связи с конкретной задачей вернуться клуб ищет качественное усиление. Другое дело, что 12 млн, предлагаемых «Лидсом», вряд ли устроят «Спартак». По нашей информации, красно-белые не готовы продавать Зе Луиша дешевле 20 млн. И пока не планируют снижать ценник.