Для борьбы за чемпионство нужно усиление, но новичков не будет.

Бедный «Спартак». Деньги есть, а реального усиления не будет

Игра «Спартака» с «Ростовом» на Кубке Матч Премьер мало что значила по-футбольному, но была очень хороша для изучения человеческого восприятия. Благодаря ей мы смогли прочувствовать, как выводы о победившей команде скрепляет короткая цепь совпадений в концовке матча. Именно она и склонила публику к следующим положительным оценкам.

Светлая сторона

1. «Спартак» при Кононове успешно играет в комбинационный футбол. Моменты создавались после игры в стенку, а победный мяч был забит после стильного паса под себя.

2. Прогрессирует молодёжь. 18-летний Умяров не только выполнял организаторские функции Фернандо, но и руководил старшими партнёрами. Гулиев был одним из лучших в единоборствах, Игнатов заработал пенальти, Глушенков прекрасно открывался, а Мелкадзе вообще стал самым острым футболистом матча.

3. Легионеры со сложным характером также выглядели мотивированными. Адриано вырывал мяч у чужого вратаря, а Ханни сначала сделал передачу пяткой под пенальти, а затем через финт выкатил мяч Глушакову на последней минуте.

4. Сам капитан не только принёс победу, но и впервые за долгое время был полезен по факту, а не только по статистике.

5. На команду, даже лишённую Зобнина, Фернандо, Жиго и Зе, в матче с крепким «Ростовом» было приятно смотреть.

Максименко + Глушаков = победа. Безумная концовка в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» — и это была очень весёлая игра с далеко не товарищеским сюжетом.

Тёмная сторона

К любому из этих пунктов после победного матча сложно придраться, но давайте перевернём лишь один эпизод и представим, что Алексей Ионов забивает с пенальти на последней минуте, а «Спартак» просто не успевает в ответную атаку. В таком случае наши мысли привели бы к другим выводам.

1. «Спартак» при Кононове слишком передерживает мяч и нарывается на контратаки. В матчах с сильными и быстрыми соперниками такая модель губительна.

2. Молодёжь старается, но далеко не готова к высокому уровню. Умяров долго возится с мячом и делает результативный обрез. Гулиев в пылу борьбы настолько безрассуден, что может оставить команду в меньшинстве. Глушенков не использует явные моменты, а Мелкадзе к испорченным шансам добавляет ещё и глупый толчок в спину соперника, преобразуя обычный угловой в решающий пенальти. Без видимых ошибок играет разве что Игнатов, но пока непонятно, как найти ему место на поле, зная нелюбовь Кононова к ротации и при Глушакове, Зобнине, Гулиеве и Фернандо.

3. К легионерам тоже вопросы. Аиртон несколько раз упускал Паршивлюка и вряд ли выглядел сильнее Комбарова. Мельгарехо проиграл борьбу перед первым голом и просто бросил играть, со стороны наблюдая за тем, как пропускает его команда. Педро Роша, как обычно, никуда не попал: ни по пустым воротам, ни в игру вообще.

4. Глушаков – без объяснений, просто… (самые плохие слова).

5. Кононов в команде только три месяца, но он уже успел раздать опытных игроков и довёл большой клуб до поражения молодёжи «Ростова».

Так перевёрнутая цепь могла вызвать лавину прежней ненависти, которая раздавила бы команду вместе с тренером и руководством ещё до официальных матчей. Однако локальное везение дало индульгенцию не только Кононову и Глушакову, но и всему клубу. Возможно, они и правда заслужили удачу своей стратегией и работой.

«Затеянная «Спартаком» глобальная чистка авантюрна» Агенты — о трансферной активности «Спартака», «Крыльев» и «Рубина», действиях на рынке «Локо» и возможной продаже «Зенитом» Паредеса.

А дальше что?

Дальше нужно признать, что «Спартак» не заслуживает ни жалости, ни похвалы.

Да, моментами в игре действительно прорезались удачные комбинации, но эти эпизоды пока вспышечные.

Да, молодёжь «Спартака» смотрелась уверенно, но лишь на фоне таких же юношей из «Ростова», явно не входящих в списки самых талантливых в России.

Да, «Спартак» действительно показал, что сбалансирован не только без отпущенных опытных игроков, но и без травмированных Зобнина, Фернандо и Зе. С другой стороны, и «Ростов» был лишён практически всех лидеров, включая Романа Ерёменко.

На данный момент явно прослеживаются три тенденции.

1. «Спартак» становится системной командой с понятной игровой, кадровой и трансферной моделью. Если короче, то руководство наконец-то навело в клубе свой порядок.

2. Игроки, персонал, пиарщики – все выглядят раскрепощёнными и разгруженными психологически.

3. Но для борьбы за Лигу чемпионов этого вряд ли достаточно: ликвидация отрыва предполагает приобретение одного футболиста на конкретную позицию.

Позиция эта называет просто – Промес. То есть игрок, обладающий взрывом, ударом и способностью брать на себя ответственность за результат.

Сам Квинси, скорее всего, уйдёт из «Севильи», но, по нашим данным, пока точно не вернётся в Россию.

Ханни – игрок тонкий, но абсолютно другого плана. Его козыри – техника и пас, а не безбашенные забеги к чужим ворота.

Педро Роша мог бы стать таким, но его класс сегодня – это дрожащие ноги перед пустыми воротами «Ростова» в Катаре.

Ташаев, Мелкадзе и Ломовицкий перспективны, но не способны давать результат прямо сейчас.

У соперников же свои Промесы есть. У ЦСКА даже при наличии Облякова, Дзагоева и Ахметова это Влашич. У «Краснодара» — Классон. У «Зенита» — Дриусси, отдыхающий Кокорин и, с натяжкой, Шатов. Даже в тульском «Арсенале» подходящий по роли и сильно прибавивший Бакаев.

В «Спартаке» же решать некому – и сейчас это кажется проблемой.

Проблему не решить

Есть подозрение, что понимают это и в клубе, но на покупку и даже аренду качественного футболиста у Федуна просто нет денег. По нашим данным, дисбаланс клуба в финансовом фэйр-плей, оставленный в эпоху бесславной борьбы внешних и внутренних менеджеров при Каррере, составляет 5-7 млн евро, которые как раз и были израсходованы на Аиртона. Эта мера была необходимой ввиду критического отсутствия замены Комбарову на позиции левого защитника (Мельгарехо всё-таки игрок атаки).

Ситуация может быть исправлена разве что летом, если хороший китайский или арабский клуб решит выкупить Адриано либо в результате попадания в ЛЧ. Но пока же «Спартак» замирает в переходном состоянии, когда, как в матче с «Ростовом», расстояние от восторга до полного провала определяется лишь цепью случайных событий.