«Людям, которые выложили переписку Кокорина, должно быть стыдно». Семак негодует

Заболотный: «Лунёв сам проанализирует свою ошибку»

— Поражение как-то повлияет на настроение? – вопрос нападающему петербуржцев.

— Ну… Это подготовка, контрольный матч. Да, хотели показать свою лучшую игру, но, к сожалению, на сегодняшний день у нас такой вот футбол. Будем работать над ошибками и готовиться к следующей встрече.



— Действительно просто контрольная игра? Болельщики, телевидение, кубковый формат не усиливают ажиотаж?

— Контрольная – в том смысле, что не официальная. А так это турнир. В любом кубковом соревновании хочется побеждать.

— С Лунёвым общались? Как он оценивает свой ляп при первом голе?

— Андрей – большой профессионал и всё проанализирует сам. Нам не стоит ему что-либо говорить. Вратарский цех сам всё обсудит.



— У вас была индивидуальная задача на игру?

— Только командная: контроль мяча, быстрый переход к атаке, завершение. К сожалению, в первом тайме мы её не выполнили.

Жирков: «Пока не могу сказать, что не завершу карьеру»

— Поздравляем с первым матчем после длительного восстановления от травмы ахилла. Какие были эмоции? – спросили защитника, вернувшегося на поле спустя полгода.



— Очень волновался: будет болеть нога или нет. Но вроде бы всё хорошо. Конечно, есть ещё некоторые болевые ощущения, но для первой игры нормально.



— По сколько минут готовы сейчас проводить на поле?

— Пока не знаю, посмотрим. Но я тренируюсь и не пропускаю ни одного занятия.



— Почему так затянулось ваше возвращение?

— Очень тяжелая травма была. Получил её во время матча с испанцами, а затем в отпуске сделал обычный шаг, и стало ещё хуже. Могла быть операция, но врач, который проводил обследование, сказал, что в моём случае хирургическое вмешательство не нужно.

— Болельщики переживали, что вы вообще завершите карьеру. Можете теперь их успокоить?

— Пока не могу ничего сказать. Посмотрим в ближайшее время: как буду тренироваться, как буду себя чувствовать, каким будет физическое состояние.



— То есть не исключен даже грустный вариант?

— Не дай бог рецидив, всё может быть.

Семак: «Не знаю, почему вернулся Ригони»

— Сегодня сложно давать комментарии по поводу игры. Кто-то смотрелся лучше, кто-то хуже, но судить по одному матчу тяжело, у всех ещё разное состояние, — заметил главный тренер «Зенита».



— Почему не играл Паредес?

— Он не был готов по многим причинам, поэтому не вышел.



— А Ерохин и Иванович?

— Ерохин не тренируется в общей группе. Иванович приехал только недавно, начинает работать.



— Почему команду покинул Чернов?

— У него закончился контракт. Нам нужен защитник хорошего уровня, если мы хотим двигаться вперёд. Прежде чем расставаться с Евгением, я просил, чтобы на эту позицию взяли другого игрока. Но пока у нас, к сожалению, никого нет. Посмотрим.

— Ригони вернулся из аренды. Почему решили её отозвать?

— Не знаю, что случилось. Это лучше спросить у руководителей. Он остался без команды, контракт у него с «Зенитом», поэтому, наверное, и тренируется с нами.



— В СМИ всплыла личная переписка Кокорина с журналистом, в которой он посоветовал не обращать внимания на общественное мнение и написал, что народ это «стадо баранов». Что вы об этом думаете?

— Людям, которые выставляют такие вещи, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то не надо здесь жить. Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. И он ко всем нормально относится. Ошибки всеми допускаются.



— Если Кокорина выпустят в ближайшее время, вы допускаете, что он сыграет за «Зенит» в этом сезоне?

— Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Но предполагать что-то, к сожалению, очень сложно.

«Локомотив» начинает год с гола Смолова. И победы над «Зенитом» В Катаре продолжается товарищеский турнир.

Гильерме: «Отличная тренировка!»

— У нас каждый день по две тренировки, — рассказал голкипер «Локо». — Поэтому мы не можем считать эту игру показателем того, что будет в сезоне. Совсем другой матч. Конечно, результат хороший, была отличная тренировка. Нам надо продолжать играть также агрессивно. Главная задача на турнир – под его конец быть в нормальных физических кондициях.