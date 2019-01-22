«Локомотив» начинает год с гола Смолова. И победы над «Зенитом»

Ко второму матчу на катарском кубке появились активные болельщики из России. Первые обнаружились еще вчера вечером: три барышни обещали организаторам не просто посетить все игры, но найти в Дохе кокошники. К матчу «Зенита» и «Локомотива», кажется, не нашли – кокошников на трибуне не обнаружилось. Зато нашлись люди, которые в первом тайме несколько раз довольно громко (по местным меркам) зарядили «Зенит». Правда, чуть позже в этой же группе кто-то крикнул про «Спартак», а к перерыву они вообще болели за Маринато Гилерме.

Голкипер «Локомотива» был самым активным игроком своей команды в первом тайме, хотя до самой его концовки практически не вступал в игру. Но именно от него шли практически все подсказы, причем, не только защитникам. У «Зенита» в плане советов партнерам наиболее активным был Клаудио Маркизио. Итальянец – главная звезда клуба по версии местных сотрудников, иностранных журналистов и занимающихся в футбольной академии пацанов. Первая часть сезона в России у него сложилась тяжело, но против «Локомотива» по поведению Маркизио показалось, что в новом клубе он освоился.

«Опять всё под «Зенит» сделали – привезли им соперников» В Дохе прошла пресс-конференция, на которой Юрий Сёмин вспоминал прошлое, а Валерий Карпин много шутил.

Перед матчем шли традиционные братания игроков и тренеров. Бранислав Иванович сам пошел здороваться и обниматься с Юрием Сёминым. Тот, увидев Бано, выдал восхищенное: «О!», и они перекинулись парой фраз. Успели даже попозировать для социальных сетей «Локомотива».

Практически все предшествующие матчу дни «Зенит» на тренировках уделял время физической работе. Ускорения, пробежки, тесты на выносливость – вместо смеха на тренировках звучали звуковые сигналы для смены тренировочных станций. У «Локомотива» игровых занятий было намного больше. Визуально это чувствовалось с первых минут: «Зенит» выглядел тяжелее. «Локомотив» лучше держал мяч, пока соперник как будто отрабатывал разные игровые ситуации. Первые 15-20 минут питерцы плотно сели в оборону и практически не шли в прессинг. Зато после начался активный отрезок с переходом на чужую половину поля и попытками запереть «Локомотив» у своих ворот.

Исход в таких матчах вообще не играет роли кроме настроения после свистка. Но то, как забивал «Локо», вряд ли понравилось тренерскому штабу «Зенита». Особенно первый гол от Фёдора Смолова после ошибки Андрея Лунева. Для форварда «Локо» наверняка было важно не только успешно провести первый матч года, но и обязательно забить. Если так, то он пробил обе цели. А ошибку Лунева после во втором тайме едва не повторил Антон Коченков, но ему повезло чуть больше – мяч в ворота не пошел.

На сборах «Зенита» ищут Халка. И очень много бегают Репортаж из Катара.

После перерыва составы у обеих команд серьезно изменились, в том числе вышел на поле Артем Дзюба. Активисты с трибуны тут же потребовали от «Дзюбиньо» забитых мячей. Но в итоге третий забил «Локомотив», причем стараниями молодых футболистов. Роман Тугарев улетел по флангу и прострелил на Алексея Миронова, который забил в касание. Подобные комбинации «Локо» постоянно отрабатывал на тренировках, и уже по ходу комбинации было ощущение ее успешного завершения. Гол от Миронова наверняка порадовал Юрия Семина, который до сбора анонсировал важность ближайших месяцев для молодежи. Главный тренер объявил, что если молодежь проявит себя, то будет постоянно играть весной.

Из проблем осенней части в глаза бросился только очередной довольно ленивый перфоманс Ману Фернандеша. Португалец опять лез обыгрывать соперника на своей половине поля, терял мяч и не стремился его возвращать. Учитывая все разговоры и контрактные амбиции Ману, от него нужно больше – хотя бы в вопросе старания. Под конец матча Фернандеш еще и травмировался: на поле пришлось вернуться Михаилу Лысову.



«Зенит» после всех ротаций по ходу второго тайма, окончательно растерял в идее. Артем Дзюба постоянно опускался за мячом в центр поля или сваливался на фланг, а толковой поддержки при этом он практически не получал. Впрочем, у команд на сборе и в конкретной игре были принципиально разные задачи, а свой гол «Зенит» тоже забил. И даже организовал навал в конце матча.



Но главным событием вечера для болельщиков «Зенита» стало возвращение на поле Юрия Жиркова. Предыдущий матч футболиста был еще за сборную России против Испании на ЧМ-18. Свои почти 20 минут Жирков отыграл спокойно и несколько раз не позволил пройти себя Тугареву.