Промес отдал голевую передачу, «Севилья» победила «Барсу»

Эрнесто Вальверде удивил стартовым составом. Нелсон Семеду играл слева, на поле одновременно вышли четыре центральных полузащитника: Артур, Ракитич, Аленья и Видаль. По факту, «Барса» играла в привычные 4-3-3, Аленья и Малком играли на флангах атаки, а Кевин-Принс Боатенг, который дебютировал за клуб на следующий день после трансфера – в центре нападения.

Получалось не очень хорошо. «Севилья» владела преимуществом, но игра шла без ворот. В середине первого тайма был момент, когда после кросса Артуро Видаль в собственной штрафной выбил мяч на угловой. Он тянулся к мячу с вытянутой вверх рукой и было не видно, сыграл плечом или рукой. Точнее, во время повтора, как раз показалось, что видно – рукой. Но арбитр подождал, что скажут его видеоассистенты, которые воспользовались VAR. Они сказали, что пенальти нет.

В мадридской газете Marca эпизод оперативно разобран, вердикт издания: это не пенальти, так как мяч попал в плечо, а не в руку.

В конце тайма «Барселону» спас Силлессен: хозяевам удалась отличная атака, Бен-Йеддер выскочил под углом один на один, но не смог переиграть вратаря.

«Севилья» была лучше и в конце концов забила. Причём, на этот раз недовольны были уже игроки «Барселоны»: они сигнализировали, что Амаду был в офсайде, когда бил Сарабия. Действительно, был, но он не участвовал в эпизоде. А секундой раньше, когда он пытался сыграть головой, всё было по правилам: в момент навеса Амаду был в правильном положении. Голевую подачу выполнил Квинси Промес. Он здорово разобрался на фланге с Пике, протащил мяч и доставил мяч через штрафную Сарабии.

На пропущенный гол Вальверде отреагировал двойной заменой: убрал Малкома и Боатенга, выпустил Коутиньо и Суареса. Но на это изменения в составе команда ответила совсем не так, как рассчитывал тренер: пропустила второй раз. За 15 минут до конца гости пропустили быструю контратаку, в конце которой Банега классно вырезал на Бен-Йеддера, и тот пробил Силлессена. Гол форвард посвятил пропавшему Эмилиано Сале.

Обычно в таких ситуациях «Барселону» спасает Месси. Но сегодня его не было даже в запасе, а без него команда не смогла даже сократить разницу в счёте. Только один удар в створ у гостей за 90 минут – а ведь по ходу игры появились и Суарес, и Коутиньо. Да, у «Барселоны» проблемы. А «Севилья» сделала серьёзный шаг на пути к полуфиналу. Квинси Промес не совершил результативных действий, но отыграл полный матч.