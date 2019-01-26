Промес разыгрался! Первый гол и первый голевой пас голландца в Примере

Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Квинси Промес забил свой первый гол в чемпионате Испании. Долгожданное событие случилось в матче 21-го тура Примеры «Севилья» – «Леванте». Экс-игрок «Спартака» помог своей команде разгромить соперника – 5:0 и догнать в таблице «Реал». «Сливочные» завтра сыграют на выезде с «Эспаньолом».

На первый взгляд, хвалить Промеса особенно не за что. Его гол ничего не решал, поскольку был забит на 90-й минуте уже при счёте 4:0. Да и после этого эпизода остался осадочек. Квинси взялся исполнить пенальти, который заработал Роке Меса, но пробил неудачно – голкипер гостей Ойер Оласабаль отразил его удар. Промес просто добил мяч в сетку.

Тем не менее голландец действительно был хорош в матче с «Леванте». Достаточно сказать, что по данным InStat он стал лучшим игроком «Севильи» с большим отрывом, набрав 433 балла. Голландец совершил 96 ТТД (больше всех в команде) при 84% успешных. Он нанёс три удара по воротам (два – в створ), сделал 54 передачи (больше только у разыгрывающего полузащитника Эвера Банеги) при 84% точности, совершил пять из девяти успешных обводок и вступил в 19 единоборств (63% выигранных).

В активе Квинси пять ключевых передач – это тоже лучший результат среди игроков красно-белых. Сегодня он не только забил свой первый гол в Примере, но и сделал первую голевую передачу. На 60-й минуте при счёте 1:0 голландец сыграл как настоящий латераль топ-уровня: рванул вперёд по правому флангу и прострелил в нужный момент на Андре Силву. Португальцу оставалось только не промахнуться. Похоже, Промес успешно адаптируется к новой роли, в которой его использует главный тренер «Севильи» Пабло Мачин. Будь партнёры экс-спартаковца поточнее, он во встрече с «Леванте» оказался бы автором ещё одной-двух голевых передач. Интересно, что Квинси поиграл на обоих флангах. Вот это универсализм!

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В Севилье наконец-то выглянуло солнце и для Промеса. Тремя днями ранее голландец сыграл 90 минут в победном кубковом матче с «Барселоной» (2:0), в котором он тоже сделал голевую передачу – только после прохода по левому флангу. Теперь Мачин вряд ли захочет отпускать Квинси куда-либо в зимнее трансферное окно.

«Промес сейчас в очень хорошей форме, и сегодня сыграл ключевую роль. Думаю, он чувствует себя комфортно на этой позиции», – отметил главный тренер на послематчевой пресс-конференции.