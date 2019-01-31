«Барса» вынесла «Севилью». Но был ли пенальти за фол Промеса на Месси?

«Барселона» была близка к вылету из Кубка Испании после поражение в первом четвертьфинальном матче от «Севильи» со счётом 0:2. В гостевой игре Эрнесто Вальверде обошёлся без Лео Месси – за это его критиковали. Главный тренер лидера Примеры оправдывался: «Многие говорят о ротации. В основном это происходит, когда команда проигрывает. Полузащита во встрече с «Севильей» была той же, что и в матче с «Хетафе» в Примере. Защита была сильной. Мы провели несколько изменений в атаке, но в прошлом году делали то же самое и в итоге выиграли Кубок Испании. Постараемся отыграться после поражения в Севилье».

В ответном матче Вальверде выставил практически сильнейший состав во главе с Месси, разве что в воротах остался Яспер Силлессен. Результат доказал правоту тренера. Разгром красно-белых на «Камп Ноу» начался как раз с того, что аргентинец заработал пенальти. Сфолил на нём Квинси Промес, которого Пабло Мачин продолжает использовать в роли правого латераля. В тех встречах, где «Севилья» много атакует, это ещё оправданно, но против «Барсы» меньше шансов удержать преимущество с защитником Промесом. Впрочем, показалось, что Месси упал скорее из-за того, что зацепил землю ногой, а не от удара экс-спартаковца.

Промес разыгрался! Первый гол и первый голевой пас голландца в Примере Оказывается, Квинси – прекрасный латераль. Мог бы играть в схеме 3-5-2 на месте Комбарова.

Филиппе Коутиньо реализовал пенальти, а вот Эвер Банега с «точки» промахнулся. Если бы аргентинец сравнял счёт на 27-й минуте, возможно, «Барса» не спаслась бы. Однако Силессен вытащил удар Банеги, после чего хозяева разыгрались. Бывший полузащитник «Севильи» Иван Ракитич реализовал выход один на один, извинившись жестом перед болельщиками красно-белых за свой гол. Ещё два мяча «Барса» забила за две минуты в начале второго тайма. Сперва Коутиньо ускользнул от Промеса и здорово сыграл на опережение – таким вещам бразильца явно научила АПЛ. Потом Серхи Роберто использовал тонкую передачу Месси, сыгравшего как всегда просто гениально: Лео собрал на себя троих и в нужный момент выкатил мяч партнёру.

Гол Гильерме Араны вернул на 20 минут угасавшую интригу, тем не менее в концовке «Барселона» забила ещё дважды на быстрых атаках. Шестой мяч – на счету Месси. Великолепный Лео выдал почти идеальный матч… за исключением одного промаха:

Вратарь Хуан Сориано сделал самый крутой сейв в своей карьере.