Оторвитесь от трансферов в Европе. В России тоже полно интересного

За громкими переходами «Зенита» потерялся отъезд бывшего вратаря сборной России по футболу. Несколько лет назад Лодыгина отыскали в Греции, а теперь он поехал обратно — в «Олимпиакос». Пока в аренду до лета.

Наконец-то продан Паредес. Заработанное сразу пустили в ход и купили защитника Ракицкого. Семак уже сказал, что при определённых условиях допускает его перевод в опорную зону. Но место Паредеса, скорее всего, займёт колумбиец из «Боки» Вильмар Барриос. Вчера его сняли с автобуса и сообщили о трансфере в Европу. Вполне возможно, что он уже кружит где-то над Петербургом.

Та же «Бока» внезапно составила конкуренцию «Зениту» в борьбе за защитника «Спортинга» Акунью. Потенциально тот может стать заменой ветерану Юрию Жиркову. И это не все слухи, которые витают вокруг «Зенита» (чувствуется, что Питер здорово заработал). Ещё один потенциальный новичок — Сердар Азмун. Проблема в том, что иранца хочет и «Вулверхэмптон». Есть в этой новости ещё один момент. Как заметил Василий Уткин, если трансферу быть, Кокорина клуб уже не ждёт.

«Локо» работает на перспективу — в ротацию подписан юный талант из Грузии Хвича Хварацкелия. 17-летнего футболиста воспитал «Динамо» Тбилисси, а с марта прошлого года он играл в «Рустави». Усилением можно считать и продление контракта с рядом молодых футболистов. Среди них Антон Миранчук и Алексей Миронов. Это он положил тот супергол «Зениту».

С «Рубина» накануне сняли запрет на регистрацию футболистов, наложенный за долг Подберёзкину. Сидя без денег, клуб умудряется искать усиление — подписан 27-летний полузащитник «Авангарда» Роман Акбашев. За первую часть сезона он успел забить в ФНЛ 10 голов. На фоне финансовых сложностей — хоть какой-то позитив.

«Ростов» неожиданно усилился норвежским полузащитником «Брайтон энд Хоув Альбион» Матиасом Норманном. Почитать, что это за футболист, можно здесь. Из прочего официально оформлена аренда Новосельцева, который тренируется с командой почти месяц. На выход ожидаемо пошёл Ингасон, уже улетевший в расположение ПАОКа.

Как мы и сообщали, в «Арсенал» из-за рубежа приехал защитник. Им оказался африканец Бакари Коне, который провёл более 80 игр за сборную Буркина-Фасо. У Коне есть опыт выступления во Франции и Испании, а в последнее время он выступал за турецкий «Анкарагюджу».

В «Оренбург» всё-таки смог зайти Марко Трабукки. Правда, не на пост спортивного директора — селекционером. Днём позже стало известно, что в команду перейдёт Хубулов. Пережив не самый успешный опыт в Турции, он станет свободным агентом и вернётся в Россию.

Трабукки всё же в «Оренбурге». Но зачем? Самая странная история зимы.

Комличенко, наоборот, покидает нашу страну окончательно. Нападающий давно и успешно выступает в Чехии, и «Млада Болеслава» осилила его трансфер. Transfermarkt оценивает переход в 400 тыс. евро, но у «Краснодара» осталась часть прав на своего воспитанника.



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