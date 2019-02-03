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Гончаренко, Акинфеев, Чалов, – в яркой фотогалерее со сборов ЦСКА

Игорь Акинфеев, ЦСКА
Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА
15 крутых фото со сборов ЦСКА. Они вам точно понравятся
Яркая фотогалерея из Кампоамора.
Футбол / РПЛ

Штатный фотограф ЦСКА Денис Тырин – человек нам не чужой. Больше, чем коллега – бывший сослуживец. Не один год Ден радовал оригинальными, яркими снимками читателей «Чемпионата». Теперь он делает это в любимом клубе – работа мечты выглядит примерно так. По старой дружбе мы позаимствовали у него полтора десятка самых красочных, эффектных карточек, уже увидевших свет на официальных ресурсах «армейцев» в Сети. Наслаждайтесь.

От внимательного взора Виктора Гончаренко ни одна мелочь не ускользнёт. Всё видит. В работе главный и пошутить может, но игроки знают: «Михалыча» лучше не злить. В гневе бывает страшен.

Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Те самые гольф-поля Кампоамора, обильно орошённые потом футболистов ЦСКА.

Футболисты ЦСКА на тренировочном сборе в Кампоаморе
Футболисты ЦСКА на тренировочном сборе в Кампоаморе
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Четвёртый день сборов. Пик нагрузок. Константин Кучаев выдыхает…

Константин Кучаев на тренировочном сборе ЦСКА
Константин Кучаев на тренировочном сборе ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Нисимура корпит в тренажёрном зале.

Нисимура, ПФК ЦСКА
Нисимура, ПФК ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Live now — живи сейчас — начертано на запястье Абеля Эрнандеса. Но сейчас явно не самое подходящее время и место для того, чтобы радоваться жизни.

Абель Эрнандес, ПФК ЦСКА
Абель Эрнандес, ПФК ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Даже такому атлету, как Родриго Бекао, не мешает лишний раз подкачать пресс и спину.

Родриго Бекао, ПФК ЦСКА
Родриго Бекао, ПФК ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Любимое развлечение игроков под нагрузками — окунуть своего «истязателя» Паулино Гранеро в бассейн с ледяной водой. Испанец ёжится, но терпит. Не одним же футболистам страдать!

Паулино Гранеро — тренер ЦСКА по физподготовке
Паулино Гранеро — тренер ЦСКА по физподготовке
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

На тренировках «армейцев» бывает жарко в прямом и переносном смыслах. Время от времени приходится охлаждаться — как Фёдор Чалов на снимке.

Фёдор Чалов на тренировочном сборе ЦСКА
Фёдор Чалов на тренировочном сборе ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Полёт молодого Радченко.

Голкипер ЦСКА Николай Радченко
Голкипер ЦСКА Николай Радченко
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Защитник «Мольде», кажется, сам от себя такого не ожидал — что уж говорить о Магнуссоне и Чалове.

Футболист «Мольде» впечатлил Чалова и Магнуссона своим полётом
Футболист «Мольде» впечатлил Чалова и Магнуссона своим полётом
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Живописнейший закат в Ла-Манге.

В атаке полузащитник ЦСКА Никола Влашич
В атаке полузащитник ЦСКА Никола Влашич
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Не Фотошоп!

Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Капитан в работе — сама серьёзность.

Игорь Акинфеев, голкипер ПФК ЦСКА
Игорь Акинфеев, голкипер ПФК ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Рабочий день в Кампоаморе близится к завершению.

Тренировочный сбор ПФК ЦСКА
Тренировочный сбор ПФК ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Норвежец попал под буйвола… простите, Бийола.

Яка Бийол в борьбе никому не уступит
Яка Бийол в борьбе никому не уступит
Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов.

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