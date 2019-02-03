15 крутых фото со сборов ЦСКА. Они вам точно понравятся

Штатный фотограф ЦСКА Денис Тырин – человек нам не чужой. Больше, чем коллега – бывший сослуживец. Не один год Ден радовал оригинальными, яркими снимками читателей «Чемпионата». Теперь он делает это в любимом клубе – работа мечты выглядит примерно так. По старой дружбе мы позаимствовали у него полтора десятка самых красочных, эффектных карточек, уже увидевших свет на официальных ресурсах «армейцев» в Сети. Наслаждайтесь.
От внимательного взора Виктора Гончаренко ни одна мелочь не ускользнёт. Всё видит. В работе главный и пошутить может, но игроки знают: «Михалыча» лучше не злить. В гневе бывает страшен.
Те самые гольф-поля Кампоамора, обильно орошённые потом футболистов ЦСКА.
Четвёртый день сборов. Пик нагрузок. Константин Кучаев выдыхает…
Нисимура корпит в тренажёрном зале.
Live now — живи сейчас — начертано на запястье Абеля Эрнандеса. Но сейчас явно не самое подходящее время и место для того, чтобы радоваться жизни.
Даже такому атлету, как Родриго Бекао, не мешает лишний раз подкачать пресс и спину.
Любимое развлечение игроков под нагрузками — окунуть своего «истязателя» Паулино Гранеро в бассейн с ледяной водой. Испанец ёжится, но терпит. Не одним же футболистам страдать!
На тренировках «армейцев» бывает жарко в прямом и переносном смыслах. Время от времени приходится охлаждаться — как Фёдор Чалов на снимке.
Полёт молодого Радченко.
Защитник «Мольде», кажется, сам от себя такого не ожидал — что уж говорить о Магнуссоне и Чалове.
Живописнейший закат в Ла-Манге.
Не Фотошоп!
Капитан в работе — сама серьёзность.
Рабочий день в Кампоаморе близится к завершению.
Норвежец попал под буйвола… простите, Бийола.