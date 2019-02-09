Невероятный матч в Дортмунде! Лидер Бундеслиги упустил победу, ведя 3:0

Потрясающий спектакль в исполнении«Боруссии» и «Хоффенхайма» в матче 21-го тура Бундеслиги в Дортмунде! Неделю назад команда Люсьена Фавра получила ещё один подарок от «Баварии», проигравшей в Леверкузене. В случае победы над «Хоффенхаймом» лидер чемпионата мог увеличить свой отрыв от чемпиона до 10 очков (при игре в запасе у «Баварии»).

Поначалу всё шло по плану Фавра, несмотря на отсутствие в составе травмированного Марко Ройса. Да и сам Фавр не смог приехать на стадион, поскольку приболел. На 32-й минуте лучший ассистент чемпионата Джейдон Санчо сделал работу за лучшего бомбардира Дортмунда. Англичанин сыграл в стенку с Лукашем Пищеком, после чего точно пробил в дальний угол. Перед перерывом второй гол забил игравший на острие атаки Марио Гётце. «Боруссия» убежала в быструю контратаку пять в три, а победитель ЧМ-2014 добил мяч в сетку. В середине второго тайма Дортмунд провёл великолепную комбинацию по правому флангу, которую украсил тонкий пас Санчо. Рафаэл Геррейру забил третий гол, который, казалось, снял все вопросы об исходе матча.

Однако «Хоффенхайму» не привыкать к камбекам. Достаточно вспомнить, как команда Юлиана Нагельсмана отыгрывалась на групповом этапе Лиги чемпионов в Лионе и дома с «Шахтёром». Но теперь получилось ещё круче! Гости забили три мяча за 12 минут. Первые два гола были созданы при участии правого защитника Павла Кадержабека. Сперва чех прострелил на Исаака Бельфодиля, которому помог кикс от Абду Диалло, а потом Кадержабек здорово продавил защитника, среагировав на простой заброс в штрафную. На 87-й минуте Бельфодиль оформил дубль ударом головой в падении после подачи со штрафного. О том, насколько два разных тайма выдал «Хоффенхайм», свидетельствует статистика команды Нагельсмана: один удар мимо цели до перерыва и 13 ударов (шесть в створ) во второй половине.

Возможно, по окончании чемпионата в Дортмунде будут вспоминать именно эту игру и кусать локти.