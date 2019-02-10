«Ман Сити» раскатал «Челси» за 24 минуты. У Агуэро опять хет-трик!

После 0:10 в двух гостевых матчах Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в Италию.

«Манчестер Сити» три дня побыл на первом месте, но в субботу «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» на «Энфилде» и вернул себе лидерство. Красные сделали свой ход прекрасно. Следующий был за действующим чемпионом. Хосеп Гвардиола перед противостоянием с «Челси» на «Этихаде» пустился в рассуждения о роли тренеров и игроков:

«Сарри, Гвардиола, Клопп или любой другой тренер здесь не главные. Эта игра принадлежит футболистам, а особенные матчи решают особенные игроки. Иногда лучшие теннисисты делают эйс, когда им нужно очко, чтобы сохранить брейк. В больших моментах на первый план выходят большие спортсмены. Бывает, игроки прячутся, когда наступают такие моменты, зато другие делают шаг вперёд и говорят: «Я здесь, босс, и я собираюсь выиграть этот матч». Большим клубам нужны такие игроки. Всё просто».

«Ливерпуль» в кризисе? Нет, он разгромил «Борнмут» и вернул лидерство! Фирмино с Салахом сотворили красивый гол.

Одним из тех, кто должен был по замыслу Гвардиолы сделать «шаг вперёд» во встрече с «Челси», оказался бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко. Украинец неожиданно попал в состав «горожан». Это всего лишь четвёртое его появление в основе в нынешнем сезоне АПЛ.

Зинченко действительно здорово сыграл на позиции левого защитника, поучаствовав во втором, третьем и шестом голах «Манчестер Сити». Начался же разгром «Челси» с глупейшей ошибки в обороне – простой потери концентрации. Совершенно непонятно, почему Маркос Алонсо бросил свою зону и побежал закрывать середину, когда Кевин Де Брёйне решил быстро разыграть штрафной. Так команда Гвардиолы забила ранний гол, как и в матче с «Арсеналом», после чего «Челси», похоже, просто сломался психологически. Маурицио Сарри, возможно, один из лучших мастеров постановки игры, однако с точки зрения работы над психологией итальянец проваливает работу в Лондоне по всем статьям.

Дальше наступило время Серхио Агуэро. Сперва автор хет-трика в ворота «канониров» совершил промах года: аргентинец не попал в пустой угол с пары метров!

Эта катастрофическая ошибка раззадорила Агуэро. Пока над ним смеялись, Серхио оформил дубль. Обе голевые атаки пришли от Зинченко. Правда, в первом эпизоде украинец едва не потерял мяч после своего прохода, но успел-таки сделать передачу на аргентинца. Удар форварда из-за штрафной – высший класс! Кепа чуть-чуть коснулся мяча, тем не менее этого было мало. Может, самый дорогой голкипер мира всё же должен иметь чуть-чуть более высокий рост?

За третий гол Гвардиола наверняка особенно похвалит Зинченко. Левый защитник принял умное решение, забросив мяч «парашютом» в штрафную «Челси». В результате Агуэро получил самый смешной голевой пас в собственной карьере – от полузащитника соперника Росса Баркли.

Очень грустно, когда встречи двух топовых команд превращаются в избиение слабого. Даже после перерыва перезагрузившийся «Челси» выглядел слабее «Ман Сити». Агуэро забил свой третий гол с пенальти, назначенный за фол Сесара Аспиликуэты на Рахиме Стерлинге. Аргентинец сделал 11-й хет-трик в английской Премьер-Лиге, повторив старый рекорд Алана Ширера.

Новичок «Челси» Гонсало Игуаин, конкурировавший много лет с Агуэро за место в сборной Аргентины, не смог отличиться на «Этихаде» после дубля в ворота «Хаддерсфилда». Впрочем, Гонсало, наверное, последний человек, которого можно винить в поражении. Ещё до перерыва Игуаин нанёс четыре удара по воротам (один – в створ), вывел партнёра на ударную позицию классным пасом пяткой. Если ужасно выглядит вся команда, никакой нападающий не спасёт.

В предыдущем выездном матче «Челси» получил 0:4 от «Борнмута», а теперь – позорные 0:6 в Манчестере. Сарри выглядел на «Этихад» так, словно пришёл на свидание и увидел любимую с другим. Сегодня итальянец наверняка повторит слова Унаи Эмери, которые тот произнёс после игры на «Этихад»: результат показал разницу в уровне между командами. «Челси», кстати, выбыл из топ-4, позволив «Арсеналу» догнать себя и пропустив вперёд «Манчестер Юнайтед».

После финального свистка Сарри не пожал руку Гвардиоле, а быстро ушел в раздевалку.