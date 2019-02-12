«Локомотив» невозможен без Лоськова. Он влияет на клуб даже в 45 лет

Дмитрий Лоськов для меня – это в первую очередь одна неделя из детства. Ноябрь-2002, «Локомотив» подряд играет с «Брюгге» в Лиге чемпионов и с ЦСКА в «золотом» матче. Не знаю, трансляция какой игры была хуже: сугробов в Черкизово или навозоподобного поля «Динамо». Футбола точно не было видно, в лучшем случае на повторах и по эмоциям комментаторов. Но навсегда в памяти кадр ныряющего в снег Димы Лоськова после гола бельгийцам уже в самом конце матча. И второй кадр: тот же Дима Лоськов, неожиданно чистый для такой погоды, не сдерживает слёз, обнимая Юрия Сёмина. Новая эпоха российского футбола. Новая эпоха его восприятия 10-летним пацаном. И Лоськов был олицетворением изменений, их главным героем.

Потом будет интервью с Лоськовым, из которого станет чуть больше понятно о его характере из факта увлечения охотой. Будет мерзейший арбитр Батишта Лусилиу в Монако и форвард монегасков Дадо Пршо. Сергей Овчинников пару лет спустя расскажет, что даже дрался с этим судьёй, когда играл в Португалии. До сих пор надеюсь, что Батиште всё-таки прилетело. Красная карточка Лоськову – главная боль той Лиги чемпионов, которая в целом была бы невероятной для российского футбола даже сейчас.

Золотые воспоминания «Локомотива» Сёмин, Овчинников, Лоськов, Евсеев, Хохлов, Сенников и Билялетдинов поделились воспоминаниями о чемпионстве 2004 года.

При всех успехах футбольной карьеры Лоськова до сих пор кажется, что ему фантастически не везло. Вечно случались идиотские истории, которые мешали добиться большего. Всего 25 матчей за сборную, причём последний – аж в 2006 году. Конфликт с Анатолием Бышовцем, из-за которого пришлось ехать в «Сатурн». В российском футболе было много странных историй и моментов. Но для меня в топе гол Лоськова в ворота «Локомотива» с пенальти. Человек забивает гол, а болельщики чужой команды ему аплодируют и поддерживают.

Потом невероятно глупая ситуация со Славеном Биличем, которая показывает, что Славен в целом был нормальным мужиком, и доказывает, что в клубе у него так и не нашлось авторитетных помощников для упрощения адаптации. Хорват честно говорил – возрастной полузащитник ему не нужен. А потом ещё несколько лет извинялся, что не дал Лоськову возможности сыграть рекордный матч. Хорошо, что в итоге Дмитрий сыграл красивый прощальный матч, одновременно установив рекорд по количеству участий в чемпионатах страны.

10skov. Как «Локо» победил в прощальном матче Лоськова Дмитрию Лоськову уже 43 года, а он снова сыграл за «Локомотив». Как это было.

Когда в «Локомотив» приходил Игорь Денисов, его постоянно называли сложным и спрашивали Сёмина, как он намерен работать с таким игроком. Ребята, вы хотя бы раз общались с теми, кто выигрывал для «Локомотива» два чемпионства в 2002 и 2004 годах? Найдите там хоть одного весёлого и лёгкого в публичном общении игрока. Евсеев, Маминов, Пашинин, Лоськов – да они все одинаковые. Лоськов первые два года после перехода в «Локомотив» вообще регулярно ругался с Палычем и чуть не уехал назад в Ростов-на-Дону. Какие после этого сложности.

«Не сложный, а задумчивый», – говорит сейчас Антон Миранчук про Денисова. В начале нулевых не сложным, а задумчивым был весь «Локомотив». Лоськов в этом плане вообще не изменился: не особо любит давать интервью, вспоминать смешные истории, быть интересным. Загорается, когда речь заходит об охоте.

А теперь две совсем свежие истории о том, какой Лоськов сейчас. Одна более или менее известная — о том, как на прошлогодних сборах Дмитрий возился с Алексеем Миранчуком. Не было никаких долгих бесед или индивидуальных занятий. Были постоянные подсказки на тренировках, а ещё – личный пример. Лоськов и сейчас спокойно раздаёт передачи на любое расстояние и лупит со штрафных по девяткам. Лёша, а потом и Антон, даже не скрывают, что им приятно и полезно тренироваться рядом с человеком, который в детстве был кумиром.



В Катаре после одной из тренировок игроки быстро переоделись и убежали в автобус. Задержался только молодой Миронов. Лоськов и Пашинин в этом время собирали последние мячи в сетку. «Мирон! Куда пошёл налегке?! Иди сюда!» – Лоськов вручил молодому футболисту сначала одну сетку мячей. Потом оценил его загруженность и добавил ещё две. «А ты как думал? Если тяжело, то скажи своим юным друзьям, которые в автобус убежали, чтобы в следующий раз остались помогать», – учил Лоськов. Миронов, кстати, без проблем и с улыбкой потащил мячи в автобус. Лоськову 45 лет, но «Локомотив» всё ещё без него невозможен.