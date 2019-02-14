Как футболисты РПЛ поздравили своих женщин с Днём Святого Валентина

День Святого Валентина – праздник всех влюблённых. Футболисты в этом прекрасном состоянии способны на великие свершения как на поле, так и за его пределами. Любимые женщины вдохновляют на красивые голы, важные сейвы и немереную выносливость. Сегодня футболисты по всему миру, в том числе в РПЛ, благодарили своих дорогих дам за поддержку.

Мощный десант поздравлений высадился в Санкт-Петербурге: страстные латиноамериканцы, романтичный итальянец и душевные россияне поздравляли своих женщин на разных языках, но одинаково мило. Среди москвичей по-настоящему заморочился с публикацией Гжегож Крыховяк. Очень романтично!

Себастьян Дриусси с женой Фото: instagram.com/sebadriussi.11/

Эмилиано Ригони с супругой Фото: instagram.com/emirigoniok/

Сергей Семак с женой Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/

Клаудио Маркизио с женой Фото: instagram.com/marchisiocla8/

Александр Ерохин с супругой Фото: instagram.com/erokhin___alexander/

Артём Ребров с женой Фото: instagram.com/rebrov32/

Роман Зобнин с супругой Фото: instagram.com/zoobninaaa/