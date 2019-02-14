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Как российские футболисты встретили День Святого Валентина

Гжегож Крыховяк с женой
София Михайлова
Фото: instagram.com/grzegorz.krychowiak/
Как футболисты РПЛ поздравили своих женщин с Днём Святого Валентина
Внутри много любви.
Футбол / РПЛ

День Святого Валентина – праздник всех влюблённых. Футболисты в этом прекрасном состоянии способны на великие свершения как на поле, так и за его пределами. Любимые женщины вдохновляют на красивые голы, важные сейвы и немереную выносливость. Сегодня футболисты по всему миру, в том числе в РПЛ, благодарили своих дорогих дам за поддержку.

Мощный десант поздравлений высадился в Санкт-Петербурге: страстные латиноамериканцы, романтичный итальянец и душевные россияне поздравляли своих женщин на разных языках, но одинаково мило. Среди москвичей по-настоящему заморочился с публикацией Гжегож Крыховяк. Очень романтично!

Себастьян Дриусси с женой
Себастьян Дриусси с женой
Фото: instagram.com/sebadriussi.11/
Матиас Краневиттер с супругой
Матиас Краневиттер с супругой
Фото: instagram.com/mkranevitter5/
Эмилиано Ригони с супругой
Эмилиано Ригони с супругой
Фото: instagram.com/emirigoniok/
Сергей Семак с женой
Сергей Семак с женой
Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/
Клаудио Маркизио с женой
Клаудио Маркизио с женой
Фото: instagram.com/marchisiocla8/
Александр Ерохин с супругой
Александр Ерохин с супругой
Фото: instagram.com/erokhin___alexander/
Артём Ребров с женой
Артём Ребров с женой
Фото: instagram.com/rebrov32/
Роман Зобнин с супругой
Роман Зобнин с супругой
Фото: instagram.com/zoobninaaa/
Маринато Гилерме с семьей
Маринато Гилерме с семьей
Фото: instagram.com/marinatog1
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