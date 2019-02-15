В Италии ждут Зидана. Что это значит?

31 мая 2018 года Зинедин Зидан собрал пресс-конференцию на «Сантьяго Бернабеу» и объявил об уходе из «Реала». Слова тренера были максимально аккуратными: «Я очень рад быть частью истории, но решил уйти в отставку. «Реалу» нужны изменения, нужны другие тренерские решения. Благодарю президента за предоставленную возможность тут работать». Покидая «Реал» Зидан отказался от 20 миллионов евро, которые ему полагались по контракту.

Решение Зидана шокировало футболистов. Они на тот момент знали лишь об уходе Роналду. О недопонимании португальца с президентом клуба много писали. О разногласиях Зидана с Пересом было известно куда меньше. Лишь позже появилась информация о том, в чем их взгляды расходились. Зидан просил купить Эдена Азара и не брать Давида де Хеа, потому что доверял Кейлору Навасу. По обоим моментам взгляды тренера и президента расходились. Можно с больше долей вероятности говорить, что пока Перес остается в «Реале» Зидан не вернется в клуб.



С той пресс-конференции прошло 260 дней. Зидан остается самым желанным тренером в мире. По крайней мере из числа безработных. Моуриньо велик, но его результаты явно пошли на спад в последние годы. Да и скандальный характер португальца вряд ли впечатляет владельцев клубов больше, чем корректность Зидана.



За последние восемь месяцев было множество новостей, предвещающих возвращение француза. Хватало и нелепого. Например, египетский бизнесмен заявил, что Зидан возглавит сборную Катара и будет получать 50 миллионов евро в год. Само собой, этого не произошло. Не особо вызывает доверие и английская газета the Sun, анонсирующая приход Зидана в «Челси». Куда более авторитетным источником можно считать французский L’Equipe, который сообщил о желании Зидана поработать в Англии (приоритетный вариант – «МЮ». Однако самым вероятным вариантом называют «Ювентус». Клуб, за которой Зизу выступал с 1996 по 2001 год. Еще в июле этого года с ссылкой на окружение президента «Юве» Андреа Аньелли сообщалось, что Зидана назначат на должность советника по спортивным вопросам. В августе уже El Mundo писало: «Зидан может возглавить «Ювентус» в 2019 году».

Сегодня информация о Зидане в «Ювентусе» появилась уже на страницах итальянского TuttoSport. Это весьма серьезное и уважаемое издание из Турина, которое обладает своими источниками в «Ювентусе». Моментально СМИ по всему миру (в том числе некоторые российские) растиражировали информацию о вероятном приходе Зидана в стан чемпионов Италии. Но есть только один нюанс.

Эту информацию переоценили, переводя на другие языки. Просто итальянский журналист утверждает, что кандидатуры Зидана и Клоппа могли бы быть рассмотрены в случае гипотетического ухода Массимилиано Аллегри. Не более того. Хотя особо креативные ребята даже приклеили лицо Зидана на человека в форме «Ювентуса». Новый герб как бы намекает, что речь идет о нынешней эпохе, а не прошлом периоде француза в Италии.

Очевидно, что на сегодня увольнение Аллегри не имеет никакого логического обоснования. Тренер вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе, а в Серии А оторвался на 11 очков и вообще никому не проиграл за 23 тура. В такой ситуации вылет из Кубка Италии – еще не приговор.



Впрочем можно понять, откуда берутся выдумки про Зидана. Человек выиграл последние три Лиги чемпионов. В голове не укладывается, почему он так долго сидит без работы. Явно не из-за отсутствия спроса.