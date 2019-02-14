Рамоса не за что наказывать. Хотя он наговорил ерунды

Что случилось?

Шла 90-я минута матча «Аякс» — «Реал». Только что испанцы забили второй гол, который вызвал бурные обсуждения и споры. После удара от ворот и серии единоборств мяч оказался в центре поля у форварда амстердамцев Каспера Дольберга. Он прокинул мяч вправо и уже был готов убежать в быстрый выпад вместе с тремя партнёрами. Но Серхио Рамос, выдвинувшийся навстречу, резким движением поймал его на бедро и сфолил. Падение, свисток арбитра и бесспорная жёлтая карточка за срыв перспективной атаки.

Это третье предупреждение Серхио в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно регламенту, теперь он пропустит следующий матч, зато к четвертьфиналу (если «Реал» туда попадёт, само собой) подойдёт обнулившимся и отдохнувшим. А перед полуфиналом карточки сгорают, так что волноваться вообще не о чем.

Самый спорный момент дня: судья лишил «Аякс» гола Система VAR теперь и в Лиге чемпионов. На счастье «Реала».

Что сказал Серхио Рамос?

Сразу после финального свистка в интервью по горячим следам защитник «Реала» зачем-то нагородил кучу ненужного. «Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника и думать, что серия закончилась, но в футболе нужно принимать трудные решения», — заявил Рамос.

Немедленно поднялась буря негодования. Все тут же вспомнили, что УЕФА давным-давно ввёл наказания за намеренное получение игроками желтых и красных карточек в целях «обнуления». Теперь это может повлечь отстранение от участия в турнирах не на одну, а на две игры или в течение определенного времени.



В 2.56, то есть спустя полтора часа после интервью, Рамос спохватился и выступил в «Твиттере».

— Подчеркну, что дисквалификация ранит меня больше, чем кого-либо. Я не специально шёл на жёлтую карточку, так же, как и в матче с «Ромой». Теперь буду поддерживать «Реал» с трибун и, как ещё один фанат, буду надеяться на выход команды в четвертьфинал», — написал 32-летний футболист.

Почему Рамосу никто не верит?

Потому что у него есть так называемая кредитная история.



В ноябре 2010-го он получил вторую жёлтую за затяжку времени при исполнении штрафного в центре поля. Это был предпоследний матч группового этапа против «Аякса» на выезде. «Реал» вёл 4:0, а в последнем матче Мадриду предстояла ничего не решавшая игра с «Осером». Идеальный способ обнулиться – и Рамос им воспользовался. Ирония в том, что шестью минутами раньше то же самое сделал Хаби Алонсо, только тот удаление получил за споры с судьей.

Позже дисциплинарная комиссия УЕФА рассмотрела дело и пришла к выводу, перед удалениями оба футболиста пообщались с главным тренером Жозе Моуринью на бровке. В итоге португалец получил дисквалификацию на одну игру, а Рамоса и Алонсо оштрафовали. Клуб также получил денежное взыскание.



В апреле 2013-го, в первой четвертьфинальной игре с «Галатасараем», при счёте 3:0 в пользу «Реала», те же Алонсо и Рамос проделали аналогичный трюк – первый спорил с арбитром, второй тянул время откидками мяча. Оба получили жёлтые карточки, освободившие их от ответной встречи и обнулившие перед полуфиналом. Но Моуринью незамедлительно опроверг все обвинения в адрес игроков и заявил, что отсутствие обоих сорвёт план подготовки к игре. Футболистов оправдали.

Что в этой истории смущает?

Популярно мнение, что Рамос, узнав, что именно ему грозит после «признания» в умышленном фоле, попросту испугался и взял свои слова назад. Но слышать это смешно.

Во-первых, Рамос, который уже несколько раз сталкивался с подобной историей, просто не мог не быть в курсе регламентных норм. Разве что он действительно сумасшедший.



Во-вторых, только в прошлом сезоне дополнительную дисквалификацию от УЕФА за умышленное получение лишней жёлтой схлопотал Карвахаль – правый защитник пропустил не только заключительный матч группового этапа с дортмундской «Боруссией», но и первую игру 1/8 финала с «ПСЖ». А одноклубник Рамос не мог не помнить этого.



Смущает и ситуация, в которой Серхио вчера получил предупреждение. Это был момент, где он опоздал встретить соперника, где было меньше секунды на раздумья и где действительно нужно было фолить, чтобы не допустить на свои ворота атаку. Вынужденный фол в динамичном эпизоде при 2:1 – это вовсе не затяжка времени при 4:0.



Поэтому сейчас Рамос имеет полное право говорить, что его неправильно поняли, соединили два разных контекста в один или сам он неаккуратно сформулировал мысль. Последующее выступление в «Твиттере» фактически обнуляет его признания для чиновников из УЕФА с юридической точки зрения, и теперь они должны как-то доказать, что Серхио совершил этот фол исключительно ради предупреждения. Но сделать это будет сложно. Например, в 2016-м улик против защитника Жерара Пике в похожей ситуации в УЕФА так и не нашли.



И Рамосу, видимо, тоже ничего не грозит.