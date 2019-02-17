40-летний Писарро спас своим голом «Вердер». Это рекорд Бундеслиги!

Экс-игрок «Баварии» и «Челси» Клаудио Писарро – обладатель нового рекорда Бундеслиги. Перуанский нападающий, выступающий за «Вердер», стал автором самого «старого» гола. Ещё никто и никогда не забивал в чемпионате Германии в таком возрасте – 40 лет и 136 дней. Собственно, Клаудио побил свой же рекорд, установленный в ноябре 2018-го. До этого Писарро превзошёл достижение Оливера Финка.

В нынешнем сезоне у перуанца уже пять мячей в 20 матчах за «Вердер» в Бундеслиге и Кубке Германии. Сегодняшний гол Писарро ещё ценнее из-за того, что он помог команде уйти от поражения в гостевом матче с «Гертой» на шестой минуте компенсированного времени. Клаудио вышел на замену за полчаса до конца при счёте 1:0 в пользу хозяев, а забил ударом со штрафного. Перуанцу чуть-чуть повезло с рикошетом, но везёт тому, кто до 40 лет способен держать форму для игры на уровне Бундеслиге.

Полтора год назад Писарро вынужден был покинуть «Вердер», так как на него не рассчитывал прежний тренер Александер Нури. Тем не менее летом 2018-го перуанец вернулся в команду.

«Его спортивная ценность всё ещё очень высока для нас. Писарро по-прежнему важен на поле, что доказал и до этого в Дортмунде. Он продлил свою легендарную историю. Клаудио – настоящий феномен, и он всегда был невероятно хорош», – уверен нынешний главный тренер «Вердера» Флориан Кофельдт.