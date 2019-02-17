Самый странный трансфер зимы. Похоже, за ним стоит «ПСЖ»

Ничего особенного. Просто 35 миллионов евро за японца, о котором вы никогда не слышали.

В чемпионате Португалии на 10-м месте в таблице идет «Портимоненсе». Вы могли не знать эту команду, потому что она только в прошлом сезоне вернулась в высший дивизион. Клуб весьма скромный: стадион вмещает менее 10 тысяч зрителей, а бюджет на этот сезон – 3 миллиона евро.

Этой зимой случилось невероятное. Клуб заработал 35 миллионов евро на продаже японца Сёя Накадзимы в Катар. При том в 2017 году футболист оценивался в 800 тысяч. Еще ни один японский игрок не оценивался в такую сумму. Ранее самым дорогим был Хидетоси Наката, перешедшие из «Ромы» в «Парму» за 28 миллионов евро в 2001 году.



24-летний полузащитник Накадзима в этом сезоне провел за «Портимоненсе» 13 матчей и набрал 5+5 по системе гол+пас. На футболиста претендовали европейские клубы. Назывались: «Боруссия» Дортмунд, «Штутгарт», «МЮ», Саутгемптон» и «Вулверхэмптон». Последний предлагал 17 миллионов фунтов по информации Daily Mail. В январе этого года Transfermarkt оценивал футболиста в 18 миллионов евро. И тут бац – 35 миллионов. Самый дорогой трансфер в истории чемпионата Катара.

«Я принял такое решение, потому что в новом клубе все привлекательно», – заявил Накадзима на пресс-конференции.

Вчера он дебютировал за «Аль-Духаиль» (действующий чемпион Катара). Его новый клуб победил со счетом 1:0 и сократил отставание от первого места до двух очков. Японец провел на поле все 90 минут и участвовал в забитом мяче, отдав предголевую передачу. Хотя этот гол показался даже более странным, чем трансфер. Защитник «Аль-Сайлия» пропустил между ног несильный пас. Могло показаться, что гости хотели уступить.

Если о мотивации защитника мы можем только догадываться, то понять переход японца поможет один факт. Катарский «Аль-Духаиль» и французский «ПСЖ» принадлежат одной семье – правящему дому Аль Тани. Вы наверняка слышали про Тамим бин Хамад Аль Тани – самого молодого действующего монарха в мире. Он же возглавляет олимпийский комитет Катара и представляет свою страну в МОК. Само собой, право проведение ЧМ-2022 досталось Катару не без его участия.

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Контракт Накадзимы с «Аль-Духаиль» рассчитан на 4,5 года. Несмотря на это хавбек скоро может оказаться в «ПСЖ». Испанская газета As утверждает, что неожиданному трансферу есть простое объяснение: французский клуб использует лазейку в финансовом Fair play, так же как это позволяют себе владельцы других клубов – «Манчестер Сити», «Жироны», «Уотфорда» и «Удинезе».