Теперь Зидана хочет ещё и «Челси». Но куда он вообще пропал?

Зинедин Зидан – парень, которым каждый из вас хотел бы стать сейчас. Француз королём ушел из «Реала Мадрид» и теперь со стороны смотрит на неизбежные проблемы сменщиков. К работе он до сих пор не вернулся, хотя вариантов, судя по сообщениям в СМИ разных стран, просто тьма. Зидана отправляли в «Манчестер Юнайтед», когда карьера Жозе Моуринью в клубе доживала последние дни. Его называют главным кандидатом на место Тухеля в «ПСЖ», если клуб вылетит из Лиги чемпионов. Пару дней назад его в очередной раз выслали в «Ювентус», но мы уже писали, почему эта информация – бред.

В «Ювентусе» ждут Зидана. Что это значит? Самый желанный тренер на сегодня.

Новая история – Зидан будет тренировать «Челси». Все в клубе разочарованы тем, как работает Маурицио Сарри. Футбол не приносит результатов, игроки воют и хотят уйти, трансферы под итальянца не работают. Имиджевые, финансовые и игровые потери, кажется, в очередной раз заставят боссов «Челси» нетерпеливо пойти на смену тренера. И самым желанным вариантом называют Зидана. Британская газета The Sun сегодня даже выкатила условия, которые француз поставил перед синими. Список короткий, всего три пункта.



* Оставить в команде Эдена Азара.



* Выделить 200 млн фунтов на трансферы.



* Позволить непосредственно влиять на трансферную политику клуба.

The Sun обладает сомнительной репутацией и в Англии, и в Европе. Но в данном случае все три пункта кажутся если не правдивыми, то логичными. В ситуации с Азаром приход Зидана вообще выглядит единственным шансом на сохранение бельгийца. Эден обожал смотреть за игрой Зизу, хотел с ним работать. Сам Зидан лоббировал трансфер Азара почти каждое лето работы в Мадриде. С трансферами тоже все объяснимо. В «Реале» у француза было минимальное влияние на вопросы покупки и продажи игроков. Во многом из-за этого он предпочёл не ждать развала команды и уйти в лучший момент. Но сложно представить, что руководство «Челси» в третий раз отдаст трансферы под контроль тренеру. С Антонио Конте и Сарри это в итоге вредило.

Впрочем, сейчас самое главное – куда вообще пропал Зидан. Француз как ушёл из «Реала», так минимально появлялся на официальных мероприятиях. Пока слухи отправляли Зидана работать, он кайфовал и отдыхал. Фактически впервые за 25 лет игровой и тренерской карьеры он получил шанс так долго тусить.

Marca рассказывает, что Зидан сосредоточился на семье: проводит время с женой и детьми. Гоняет в горы, ходит на матчи своих сыновей: четверо играют на разных возрастных уровнях. Старший, Люка, в прошлом месяце стал вторым вратарём «Реала» из-за ухода Касильи и травмы Кейлора Наваса. Но затем и сам Зидан-младший получил повреждение.

Семья Зидана стала регулярно посещать тайное убежище в Испании – резиденцию в маленьком городке Эль Чиве, в 72 километрах от Альмерии. В этом городе родилась жена Зинедина, и теперь туда время от времени приезжает со всей семьёй. У Зиданов в городе довольно скромный трёхэтажный дом, все местные знают, кому он принадлежит. А на Рождество Зидан с семьёй гонял в Дубай, попутно отметив там день рождения младшего из сыновей.

По «инстаграму» француза видно, как много он путешествует в кайф. Например, в Лондон:

Или в Париж:

Пока вы все скучаете по Зидану в футболе, он реагирует на главный футбольный гимн как-то так: