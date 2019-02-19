От трансляций матчей «Спартака» может пойти кровь из глаз

Чтобы вам было проще, могу сразу прописать: «От статей Егорова на «Чемпионате» может пойти кровь из глаз».



А теперь — к «Спартаку».

Трансляция матча с «Оренбургом», организованная клубом, — кошмар, ужас, ад и позор.

И хочется верить, что профессионалы создали тошнотную картинку не для нашего страдания, а потому что она выполняет мистическую роль.



Может, содержит 25-й кадр в поддержку Глушакова или неведомым образом выводит из строя соперников. Ведь легче предположить, что «Спартак» захватил туловище Заболотного и бросил его под зенитовский манекен, чем поверить, что в 2019 году большой клуб может показывать матчи своей команды в стиле съёмок на хэнди-кам начала 2000-х.

Хотя стоп. Даже хуже, чем на хэнди начала 2000-х. Сравните со своими архивами. Вот мой.

2001 год. Одинцово. Мы играем в футбол, дедушка снимает видео на маленькую камеру. Со временем он переводит запись на видеокассету, а спустя 18 лет потрёпанная пленка оцифровывается и попадает на карту памяти.

Эпизоды из архивного видео, где 13-летний мальчик забивает мячи, снимаются с экрана ноутбука на мобильный телефон, заливаются в «сториз», скачиваются оттуда, увеличиваются и обрабатываются в видеоредакторе, а затем окончательно загружаются в «Инстаграм».

Описание муторное, но примерно так 20-летнее видео проходит 8 этапов потери качества, но всё равно мало чем отличается от качества трансляции матчей ФК «Спартак» в 2019 году.



Мы не понимаем, кто отдаёт голевую на Адриано.



Мы не можем отличить Глушакова от Ханни.

Пиксельный футбол. «Спартак» снова не понравился Красно-белые не выигрывают уже пятый контрольный матч подряд.

Мы скорее увидим шайбу с крыши «Крестовского», чем расплывшийся на экране мяч.



Кровь льётся из глаз! Осторожно, работают профессионалы!



Но кто они?



Конечно, легче всего свалить всё на динозавров — Сергея Родионова или Леонида Трахтенберга. Только к видео с матчей «Спартака» они имеют примерно такое же отношение, как Борис Ротенберг к чемпионству «Локомотива».



Первый занимается спортивными вопросами, а второй — освещением жизни команды и взаимодействием со СМИ.



Трансляции отданы на откуп «Спартак-Медиа» — отдельному департаменту со своим бюджетом. Именно они принимали решение отказаться от показа матчей в YouTube и перевести их платформу сайта.



Да, с коммерческой точки зрения это может быть выгодно.

Да, это полезно даже в формате решения вопросов с финансовым фэйр-плей.



Да, критикуя, мы можем не понимать важных экономических обязательств клуба.



Но очень печально, если обязательства эти не связаны с уважением к своим болельщикам.



P.S. Говорят, кстати, что клуб ни при чём, а просто какая-то контора сделала сайт с косяками.



Говорят, что именно в игре с «Оренбургом» напороли подрядчики турки.



Но лично я видел, как сотрудник ФК «Краснодар» натурально плакал, когда трансляция матча его клуба сбилась на полминуты. Просто он знал, что каждый чих здесь контролируется Сергеем Галицким.



Интересно, узнает ли хоть что-то о происходящем в своём клубе Леонид Федун?