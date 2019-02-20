Всё важное – в нашей инфографике.

18 лет Гинера в ЦСКА. Трофеи, стадион и победы в еврокубках

20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. За 18 лет его работы клуб шесть раз становился чемпионом России, семь раз занимал второе место и дважды – третье. К этому стоит добавить Кубки России, Суперкубки и самый главный трофей в «армейской» истории – Кубок УЕФА.

В эпоху Гинера ЦСКА 17 раз участвовал в розыгрыше еврокубков, из которых 14 играл в групповом раунде и 7 выходил в евровесну. Громких побед тоже набралось немало.

За 18 лет клуб возглавляли девять тренеров, включая исполняющих обязанности.

«Это Гинер всё купил» — фраза, со временем ставшая афоризмом. В футболе президент ЦСКА знает, как выгодно не только купить, но и продать.

Ну и одна из главных побед Гинера у руля ЦСКА – новый стадион, который болельщики ждали очень долго.