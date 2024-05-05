Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернов: по владению «Спартак» заслужил победу над «Пари НН», но за это очки не дают

Чернов: по владению «Спартак» заслужил победу над «Пари НН», но за это очки не дают
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Не знаю, почему не получилось вскрыть оборону «Пари НН». Мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, но где-то не везло: соперник с ленточки выносит, моменты 50 на 50. Надеюсь, в следующей игре всё будет нормально.

По созданным моментам и владению победу мы сегодня заслужили. За владение очки не дают, но игру полностью контролировали. У наших ворот тоже всё было спокойно», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 туров чемпионата России по футболу «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Какой же гол отняли у «Спартака»! Слишковича остановил новый тренер «Пари НН»
Какой же гол отняли у «Спартака»! Слишковича остановил новый тренер «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android