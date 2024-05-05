Чернов: по владению «Спартак» заслужил победу над «Пари НН», но за это очки не дают

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Не знаю, почему не получилось вскрыть оборону «Пари НН». Мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, но где-то не везло: соперник с ленточки выносит, моменты 50 на 50. Надеюсь, в следующей игре всё будет нормально.

По созданным моментам и владению победу мы сегодня заслужили. За владение очки не дают, но игру полностью контролировали. У наших ворот тоже всё было спокойно», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 туров чемпионата России по футболу «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.