Игрок «Пари НН» Гоцук: с Юраном попрощались и перевернули страницу, идём дальше

Капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Конечно, попрощался с Юраном. Всё было цивилизованно и солидно. Попрощались, перевернули страницу и идём дальше», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В прошлом месяце Юран покинул должность главного тренера нижегородского клуба.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист Саша Ивич подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» до 2025 года. Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба. В качестве игрока Илич завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера он также работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.