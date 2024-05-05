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Игорь Ларионов рассказал, у кого из футбольных тренеров учится

Игорь Ларионов рассказал, у кого из футбольных тренеров учится
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после посещения матча Фонбет Кубка России по футболу ЦСКА — «Зенит» (1:1) рассказал, у каких футбольных тренеров он учится.

— У каких футбольных тренеров вы учитесь?

— Их много — Роберто Де Дзерби, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Ангелос Постекоглу, Карло Анчелотти, Хави. Многие вещи берёшь для себя, ты развиваешься как личность, как тренер. Я много читаю об этом. Из наших тренеров много общаюсь с Сергеем Семаком, мы с ним часто дискутируем. С тем же Толей Тимощуком много общаемся. Это нужно для того, чтобы понять, как сделать игру лучше. От этих людей ты можешь взять и сделать продукт, который будет радовать зрителей и двигать хоккей вперёд, — приводит слова Ларионова «РИА Новости Спорт».

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