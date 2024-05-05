Тренер «Спартака» Слишкович высказался о ничьей в матче с «Пари НН»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Обычно, когда играешь против таких команд и не открываешь счёт рано, время идёт, и становится тяжелее и тяжелее. Во втором тайме видел одну команду, которая пробовала забить гол, и другую команду, которая защищала себя в 11 игроков на последних 20 метрах. Попробовали заменами что-то изменить. К сожалению, не получилось.

«Пари НН» заслужил очко. Нам чуть-чуть жалко. Мы приехали победить. Не получилось. Идём дальше. Сейчас у нас будет шесть дней, чтобы подновиться к следующей игре. Нужно исправить моменты и поговорить с ребятами — что мы сделали хорошо, а что плохо», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.