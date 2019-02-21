«Сити» «горел» после первого тайма. Но сюрприза не получилось

Сложно представить в этой стадии ЛЧ пару, в которой всё казалось бы так очевидно как в дуэте «Шальке» — «Ман Сити». Немцы, хоть и выбрались из зоны вылета Бундеслиги (аж к 14-й позиции), в последнее время опять разучились набирать очки. Если не учитывать кубок, последняя победа «Шальке» была ровно месяц назад. Всё шло к тому, что неудачная серия продолжится.

Всё началось с ляпа защитника

Хотя к голкиперу Ферману вопросов должно быть не меньше. Хозяева устроили вальяжный перепас у своих ворот, и «Сити» их быстро наказал. Силва перехватил мяч у Сане, передал его в центр штрафной, и Агуэро забил. Реф заподозрил фол в атаке, но опасения не подтвердились — «Сити» повёл.

Пенальти. И опять пенальти

После гола «Ман Сити» поймал свою игру. Лишь ближе к перерыву в редкой атаке немцев судья назначил угловой, но чуть позже передумал и… поставил пенальти в ворота «Сити». В сторону VAR опять полетели проклятия. Оказалось, что мяч попал в руку Отаменди, который получил жёлтую карточку и пропустит ответный матч. К мячу пошёл Набиль Бенталеб — Эдерсон не выручил.

«Велтинс Арена» воодушевилась, а уже через пять минут хозяевам дали пробить второй пенальти. На этот раз провалился Фернандиньо, толкнув в спину Салифа Сане. Того самого, который привёз первый гол в этой игре. Судья на всякий случай уточнил момент у видеоассистента, и к точке опять пошёл Бенталеб. Алжирец забил 14-й из 14 пенальти за «Шальке» во всех турнирах.

VAR в Лиге чемпионов: кто-нибудь понимает, как это работает? Спорные эпизоды из матчей «Атлетико» – «Ювентус» и «Шальке» – «Манчестер Сити».

«Сити» затащил

Чем ближе было к концу, тем меньше было похоже, что «Сити» отыграется. За 10 минут до конца у парней Гвардиолы не было ни единого удара в створ за весь тайм. К тому же ещё на 68-й минуте Отаменди получил вторую жёлтую карточку, и «Шальке» играл в большинстве.

Но вышедший на замену Лерой Зане решил, что после игры в Мадриде сюрпризов будет достаточно. И забил супермяч со штрафного. Тут бы тянуть до ничьей, но ещё через пять минут Стерлинг воспользовался очередной ошибкой в защите «Шальке» — на этот раз Бастиана Очипки. Выход один на один, и Стерлинг сделал результат примерно таким, каким его все и ждали.