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«Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в услугах полузащитника «Ромы» Чорича

«Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в услугах полузащитника «Ромы» Чорича
Футбол / РПЛ

«Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в услугах полузащитника «Ромы» Анте Чорича, сообщает Calciomercatonews.

По информации источника, московские клубы хотят арендовать 21-летнего хорватского футболиста у «Ромы». Напомним, зимнее трансферное окно в России закрывается 22 февраля. Руководство «Ромы» предпочитает отдать Чорича в аренду команде, выступающей в Серии А. Футболист также не уверен в целесообразности продолжения карьеры в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, Чорич перешёл в «Рому» из загребского «Динамо» в мае 2018 года. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в одном матче в составе «Ромы» в Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. С 2016 года Чорич выступает за национальную команду Хорватии.

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