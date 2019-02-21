«УЕФА пора бы использовать жест Симеоне в своих новых роликах Respect»

Ведущие мировые издания переосмысливают случившееся накануне в Лиге чемпионов – победу «Атлетико» над «Ювентусом» и гоелвую перестрелку в Гельзенкирхене.

Испания

Mundo Deportivo: «Мы получили доказательство, что эта команда красно-белых на самом деле намного больше, чем то, что было в предыдущих, не самых лучших, матчах. И дело не в красивой, интенсивной игре, игре с душой. Дело в качестве футбола, его смысле и критериях. Как «Атлетико» играл против итальянского чемпиона! Его усилие и вера — это мрамор, из которого высечены вечные мечты чемпионов.

Этим волшебным вечером «Атлетико» был эффектен. Это было испытание верой, которое показывает, что команда красно-белых никому не отдаст финал, который пройдёт на её стадионе. Мечта чемпионов всё ещё жива. Хотя 2:0 может быть недостаточно для прохода дальше, потому что в Турине ещё играть целых 90 минут».

Marca: «Выход настоящего «Атлетико» на сцену был вопросом времени. В сезон, который считается образцом последних лет, у подопечных Симеоне были симптомы слабости, сомнения и нерегулярности. Но в этот раз всё было иначе. Всё произошло за считаные часы, минуты, а точнее — 90 минут. «Атлетико» восстановил свою сущность в самый подходящий момент сезона. В самом важном матче. «Атлетико» снова стал «Атлетико», который сам удивился своей способности соревноваться. Они вспомнили ту команду, которая достигла двух финалов Лиги чемпионов и выиграла Лигу Европы.

И теперь их не остановить».

AS: «Нет такого тренера, способного превратить эмоции в футбол. Только этот человек в чёрном. «Атлетико» вышел на матч в составе 11 человек, но казалось, что на поле их целая армия. Интенсивная, с высоким давлением на соперника. Эта победа может стать решающей».

Англия

The Guardian: «Этот вечер должен был стать мучительным воспоминанием для «Манчестер Сити», но в итоге стала одним из самых запоминающихся. Несмотря на игру вдесятером после красной карточки Николаса Отаменди, они всё же остаются фаворитами в борьбе за выход в четвертьфинал».

The Telegraph: «У «Сити» было 20 ударов по воротам, 61% владения мячом и девять угловых. Они не переставали идти вперед, хотя сценарий был ясен. 2:2 в гостях на такой стадии – приемлемый результат. Но вместо того чтобы смириться с этим, Гвардиола продолжил борьбу и рискнул. И, как показывает счёт, сделал всё правильно. Победа и три гола на выезде означают, что «Сити» почти наверняка пройдёт в следующую стадию. Им однозначно есть что показать на «Этихаде». Даже без Фернандиньо».

Daily Mail: «В этом матче победила лучшая команда, но давайте поговорим о моменте с VAR. В центре стадиона «Шальке» висит большой четырёхсторонний экран, и судья, безусловно, мог это видеть. Но показать на нем повтор означало бы, что все смогут узнать его секрет. УЕФА бы не позволил этого сделать, поэтому решение, которое должен был принять дель Серро Гранде, было передано ему удалённо. Это было нарушение? Может быть. Возможно, нет. Как и многое из того, что требуется для управления VAR, это был призыв к судейству, чистый и простой».

И немного шуток

«Каждый показывает, сколько ЛЧ он выиграл».

«Атлетико» испортил ночь «Юве».

«Ювентусу» надо работать».

«Мората забивает «Атлетико».

Широчайшее поле для творчества дало празднование Диего Симеоне. Там были и откровенно пошловатые картинки (ну а как без них с таких-то жестом?).

И не очень.

УЕФА призывают использовать жест Симеоне в своих новых роликах с пометкой «Респект».

А такой видят оборону «Атлетико» в ответном матче в Турине. Возможно, примерно так всё и будет