Шапи-тайм! Любимец Краснодара дарит Кубани еврокубковую весну

Минус Крицюк, плюс Газинский и Рамирес

В первом матче, проходившем в Краснодаре, получилось два разных тайма. В первом хозяева если не доминировали над соперником, то уж точно выглядели нисколько не хуже леверкузенцев. Но в последние 20-25 минут матча сказалось отсутствие игровой практики и не дотягивающая 100-процентной физическая готовность краснодарцев. Тем не менее, даже при такой непривычно короткой предсезонной подготовке «быки» набегали на рекорд.

Подопечные Мурада Мусаева предпочитают контролировать мяч, но «Байер», а ранее «Севилья», сумели заставить краснодарцев работать без него. А это ещё большая нагрузка. В целом, команда с ней справилась, но без потерь дело не обошлось. В Леверкузен не поехал Станислав Крицюк, испытывающий проблемы с мышцами. Продолжает восстановление и Ари.

«Краснодар» и зимой на уровне «Байера». Он играет в лучший футбол в России Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей.

Неделю назад в распоряжении Мусаева не оказалось резервистов, способных в концовке не просто сдерживать натиск соперника, но и соорудить что-то солидное в атакующей линии. В ответном же матче тренерский располагал уже более солидным, чем вчерашние «академики» пополнением.

Претерпел изменения и стартовый состав. Место в воротах занял Матвей Сафонов, на левый фланг обороны вышел Рамирес. Резерв же усилили Стоцкий и Газинский. С такой базой вполне можно было рассчитывать на вариативность во втором тайме. Петер Бош также сделал две замены по сравнению с первой игрой. В обороне вместо Бендера вышел Драгович, а в линии атаки появился Аларио.

Прессинг, контратаки и реакция Сафонова

С первых минут краснодарцы включили высокий и интенсивный прессинг. Для того, чтобы добраться до штрафной площади «быков», хозяевам приходилось тратить массу сил. А потом ещё ускоряться и нестись в оборону, дабы нейтрализовать стремительные контратаки гостей.

Ольссон, Рамирес и Классон по левому флангу атаки систематически проникали в штрафную площадь «Байера» и к 20-й минуте матча создали больше опасных моментов, чем оппоненты. Но в первом эпизоде Игнатьев на линии вратарской не сумел подстроиться под прострел Классона, а во втором удар не получился у Перейры.

В первой половине встречи хозяева хоть и владели ощутимым преимуществом, но по-настоящему опасный момент у ворот Сафонова сумели организовать лишь один. После прорыва по левому флангу, Фолланд прострелил на линию вратарской, где Спаич в борьбе с Аларио срезал мяч в ворота. Как Матвей сумел сложиться и остановить снаряд на ленточке, думаю, даже он сам объяснить не сможет.

Классон прощает

Ко второму эпизоду, когда «Байер» мог открыть счёт в матче, причастным оказался всё тот же Спаич. Урош выполнил неаккуратную передачу на ногу Бейли, который ворвался в штрафную, прицельно пробил в дальний угол, но в створ ворот не попал.

Но уж если кто и мог уходить в раздевалку с чувством досады, так это Классон. Стоило «быкам» переместить вектор атаки на правый фланг, как запахло жареным. Сергей Петров на одном рывке оторвался от Вайзера и зряче навесил на Классона – швед пробил головой в дальний угол, да ещё и с отскоком от земли, но Градецки сумел дотянуться до мяча.

А самый царский момент у шведа случился на 45-й минуте. Контратака получилась динамичной, Игнатьев своевременно перевёл мяч на право, откуда Вандерсон выполнил идеальный заброс на Классона. Виктор чуть промедлил с обработкой, голкипер сократил дистанцию и сумел зацепить мяч рукой.

Газинский, Стоцкий и новая схема

Мы не можем знать, о чём просил своих футболистов в раздевалке Бош, но что бы он не планировал, всё разбилось о жесточайший прессинг парней Мусаева. В первые десять минут после перерыва «быки» в прямом смысле гоняли соперника по полу, не позволяя поднять головы. И будь чуть лучше готов физически новобранец команды Ольссон, можно было бы извлечь больше пользы.

Мусаев не стал далее испытывать судьбу (подуставший швед играл на жёлтой карточке) и выпустил вместо шведского новобранца Газинского. Юрий добавил мощи в центре поля и развязал руки Каборе. Шарль дважды выводил Классона на оперативный простор в чужой штрафной, но Виктору не с кем было обыграться, а сил накручивать соперника один в один не хватало.

Окончательно во втором тайме потерялся на поле Игнатьев. Иван проделал большой объём работы, но практически не встречался с мячом. Его замена напрашивалась, и на поле вышел Сулейманов. Ну и совершенно логичной выглядела замена Классона на Стоцкого. К концу второго тайма на острие атаки оказался Вандерсон, Магомед-Шапи занял место на правом фланге полузащиты, а Стоцкий – на левом.

Шапи-тайм

Ответные шаги сделал и Бош, сняв с игры одного из лидеров команды Хаверца, дабы укрепить тылы. Концовка основного времени матча разительно отличалось от того, что было в Краснодаре. Если тогда мы говорили о недостаточной игровой практике у «быков», то леверкузенцам теперь впору можно было сетовать на её избыток.

Краснодарцы по-хозяйски расположились на чужой половине поля, много владели мячом и заработали первый в матче штрафной, с которого можно было исполнить прямой удар по воротам. Массивная стенка, у мяча задёргавший «Байер» Вандерсон и молодой парень, вышедший на замену. Градецки не поверил в то, что бить будет Сулейманов и мяч оказался в сетке.

Играть оставалось меньше 10 минут, хозяева бросились штурмовать ворота Сафонова. Угловые сыпались как из рога изобилия. Леверкузенцы отыграли один мяч, приложили все оставшиеся силы, чтобы вырвать победу, но дружина из Краснодара выстояла и оформила выход в число 16 лучших команд Лиги Европы. Сулейманов в новом году взялся за старое. В добрый путь, Шапи. В добрый путь, «Краснодар»!