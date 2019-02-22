Как играет защитник Игорь Дивеев, которого приобрёл ЦСКА

Первое и главное. Я не буду досконально расписывать минусы новичка ЦСКА по двум причинам: а) Игорю Дивееву всего 19 лет, и он способен прогрессировать; б) Виктор Гончаренко умеет маскировать индивидуальные недостатки командной игрой так, как в России делает только Курбан Бердыев. Гончаренко первым начал подводить Дивеева к тренировкам с основным составом «Уфы» — это ещё один новичок, который хорошо знаком коучу по предыдущей работе. Трансфер, очевидно, произошёл с одобрения главного тренера ЦСКА, а потому давайте остановимся на ключевых особенностях игры Дивеева с точки зрения командной философии его новой команды.

1. Готов к игре в оборонительной тройке

Большие сомнения вызывает вопрос, будет ли способен Дивеев эффективно действовать в схеме с двумя центральными защитниками, потому что он временами теряет позицию и игрока перед собой — в таких случаях нужен третий центральный защитник. ЦСКА при Гончаренко рассматривает формацию с тремя дефами как основную — в неё новичок может попытаться встроиться уже сейчас. В схеме с тремя центральными защитниками Дивеев эффективнее действует как правый центральный, но способен при необходимости действовать и слева. Природная прыгучесть, доставшаяся ему от отца, который играл в волейбол, позволяет выигрывать борьбу вверху: если у него будет маркер, по которому играть в штрафной, то с задачей Дивеев, скорее всего, справится.

Закрытие трансферного окна в РПЛ. В ЦСКА перейдёт центральный защитник. LIVE! Всё о главных трансферах зимы, комментарии и слухи – в нашей онлайн-трансляции.

2. Быстрый

Для своих крупных габаритов Игорь достаточно быстр в рывках. Это может быть важным вот почему: если он займёт слот правого центрального защитника, ему придётся часто повторять один и тот же манёвр, подчищающий за остающимся на чужой половине поля Марио Фернандесом: рывок к флангу — возвращение на свою позицию в тройке. Проблемы, которые имеет с этим ЦСКА, легко можно описать цифрой. Если разбить штрафные, после которых соперник делал подачи, на две зоны — правый фланг/полуфланг и левый фланг/полуфланг (не брать при этом центральную зону), то соотношение будет таким: 59% опасных фолов совершается справа, 41% — слева. Это не может быть случайностью: страховать зону справа защитники «армейцев» успевают не всегда.

3. Продвигается вперёд и пасует низом

Ключевой навык, на который я бы хотел обратить внимание. Дивеев на нужном уровне владеет мячом не только правой ногой (здесь интересно, что в быту футболист левша, а рабочая нога — правая), но и для обработки левой и не боится брать на себя функции плеймейкера. Он умеет продвинуться с мячом вперёд (в том числе и на чужую половину), и ему комфортно отдавать тот тип передач, которым обычно российские центральные защитники пренебрегают в угоду простоте игры — низом в зону между линиями. Для ЦСКА это важно, потому что так команда получает ещё одну возможность строить атаки не только через борьбу за второй мяч, но и позиционно — это раз. И два: если слот левого центрального защитника занимает Хёрдур Магнуссон с его шикарными диагоналями, то иметь на месте правого центрдефа продвигающегося с мячом футболиста — просто роскошь.



Соперник в таком случае лишён возможности выбрать мишень для прессинга. Если попытаться отпрессовать Магнуссона, то Дивеев получает простор для продвижения вперёд и паса низом, а это вдвойне опасно, учитывая наличие на этой стороне поля Фернандеса. Если же прессинг сосредоточен на Дивееве, то Магнуссон чаще остаётся без опеки и имеет возможность спокойнее чертить диагонали.



В случае если Дивеев действительно сумеет закрепиться в основе ЦСКА, то в их тройке с Магнуссоном у Гончаренко будет очень хорошее оружие для начала атак.