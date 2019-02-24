Вы будете смеяться, но «Валенсия» снова сыграла вничью. В 15-й раз!

Кравец дебютировал в Примере

Сразу трёх выходцев с постсоветского пространства насчитывал протокол матча «Леганес» — «Валенсия». Двух из них – украинского защитника Кравца и российского хавбека Черышева – тренеры выставили на игру с первых минут (вратарь Лунин, арендованный аутсайдером у «Реала», остался в запасе). Правда, как такового мини-дерби на «Бутарке» не получилось. Василий с Денисом действовали на разных флангах (оба – на левом для себя) и по ходу матча не пересекались.

Дебют в Примере оставит у 21-летнего украинца противоречивые эмоции. С одной стороны, Кравец продуктивно поработал на своей бровке и периодически ходил в атаку. А с другой – именно его фол (ещё и с предупреждением) предшествовал результативному стандарту «Валенсии». Больше придраться не к чему, но на 65-й минуте тренер всё-таки заменил Кравца. Возможно, во избежание второй карточки. Очевидно, что крепкому львовскому хлопцу необходимо время, чтобы освоиться на более высоком уровне – ещё пару месяцев тому он «пылил» в Сегунде за скромный по меркам даже этого дивизиона «Луго».

Кондогбиа забил с нарушением

Тема VAR в Испании, кажется, обсуждается чаще, чем где бы то ни было. Местные рефери используют технику, как кому заблагорассудится и из тура в тур плодят результативные ошибки. Соблаговоли Хавьер Эстрада прогуляться к монитору и сверить собственные ощущения с видеоповтором, он наверняка заметил бы фол со стороны Кондогбиа. Судья положился на свою зоркость и нарушение проморгал.

Прежде чем направить мяч в сетку, и без того огромный хавбек «Валенсии» толкнул руками в спину защитника Бустинсу. Новая порция воплей в СМИ о слепости судей и дискриминации маленьких клубов вроде «Леганеса» обеспечена – поскольку игра носила равный характер и этот гол оказался единственным до перерыва. В атаке «Валенсия» запомнилась выстрелом Гайа в перекладину, в обороне – парой ярких сейвов Нето.

Как сыграл Черышев

Первая 45-минутка Денису не удалась. Манёвры Черышева не находили должного отклика у партнёров. Передач на ход, на открытое пространство россиянин не получал. Да и пространства этого пятёрка защитников «Леганеса» сопернику практически не оставляла. Большую часть тайма Черышев вынужден был вхолостую гонять по краю, без мяча.

Первая качественная подача у 11-го номера «Валенсии» прошла только на 57-й минуте: Иван Куэльяр не рискнул ловить мяч, выбив его кулаками. А вот статистика ударов у Черышева как была «нулевой», так и осталась: ни одного выстрела за полтора часа.

15-я ничья «Валенсии»

Вингер «Леганеса» Брайтвайт отработал матч продуктивнее – и с третьей попытки добился-таки своего. Первый удар нападающего защитник Паулиста блокировал, но сделал это крайне неуклюже. Вторым ударом Брайтвайт вбил мяч в сетку и лишил «Валенсию» победы.



15-я ничья «Валенсии» — по этому показателю ей и близко равных нет в Испании. Но лишь по этому. Такую «Валенсию» бояться «Краснодару» точно не стоит.